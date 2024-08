Gli avvocati dicono che Austin ha violato le regole militari nel bloccare l'accordo per presunti cospiratori dell'11 settembre.

"Si è verificato un atto senza precedenti da parte di un funzionario governativo che ha ritirato un accordo valido ... Per noi, questo solleva molto serie domande sulla continuazione dell'impegno in un sistema che sembra così ovviamente corrotto e truccato", ha dichiarato Walter Ruiz, consulente della difesa di Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, durante un'udienza a Guantanamo il mercoledì.

L'udienza preliminare del mercoledì, programmata da mesi, è seguita a una decisione a sorpresa di Austin che ha revocato un accordo di patteggiamento annunciato solo due giorni prima la settimana precedente. Un comunicato stampa del Pentagono aveva originariamente dichiarato che l'autorità incaricata dei processi militari, Susan Escallier, aveva stipulato accordi preprocessuali con Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash e Hawsawi.

L'accordo era il risultato di più di due anni di trattative. Ruiz ha notato che le parti, comprese l'accusa, avevano lavorato "per anni ... in buona fede" per raggiungere l'accordo preprocessuale, "solo per vederlo portato via".

Ma il patteggiamento ha scatenato un'aspra reazione, compresa quella da entrambe le parti dello spettro politico e alcuni gruppi che rappresentano le vittime dell'11 settembre che hanno spinto il governo degli Stati Uniti a perseguire la pena di morte. Un breve memo di Austin del venerdì, pubblicato silenziosamente sul sito web del Pentagono, ha dichiarato che stava ritirando l'autorità di Escallier e riservando "tale autorità a me stesso".

"Con effetto immediato, nell'esercizio della mia autorità, ritiro i tre accordi preprocessuali che hai firmato il 31 luglio 2024 nel caso sopra citato", ha detto Austin.

I team della difesa dei imputati, nonché esperti legali esterni, hanno argomentato questa settimana che tale mossa potrebbe essere potenzialmente illegale e violare i regolamenti della commissione militare.

Uno dei problemi principali sollevati il mercoledì dai consulenti della difesa era un regolamento stabilito nel manuale della commissione militare, che dice che l'autorità incaricata può ritirare un accordo preprocessuale prima che l'imputato inizi "l'esecuzione delle promesse" o se l'imputato non mantiene la sua parte dell'accordo. Gary Sowards, avvocato della difesa di Mohammad, ha detto in tribunale che Austin non aveva autorità sotto quel regolamento perché il suo cliente aveva "iniziato prestazioni molto importanti, specifiche e sostanziali".

In risposta, il procuratore Clayton Trivett ha detto in tribunale il mercoledì che il governo non aveva ancora avuto la possibilità di "affrontare le questioni sollevate in questi atti" e far sentire la loro posizione "completamente articolata". Sowards ha risposto energicamente, dicendo al giudice che era "francamente sconcertato" che il governo non avesse avuto l'opportunità di "formulare un'opinione o una posizione" sul fatto che la decisione di Austin fosse in linea con i regolamenti esistenti.

"'Vogliamo consultarci con le persone' - sembra 'vogliamo mettere insieme le nostre storie'", ha detto. "Non c'è storia che dica che ciò che è successo l'2 agosto era autorizzato dopo ciò che è successo il 31 luglio".

In una conferenza stampa del martedì insieme al Segretario di Stato Antony Blinken e ai loro omologhi australiani, Austin ha difeso la sua decisione di revocare l'accordo, dicendo che ha "da tempo creduto che le famiglie delle vittime, i nostri militari e il pubblico americano meritino l'opportunità di vedere i processi della commissione militare portati avanti in questo caso".

"Sono profondamente consapevole del mio dovere verso coloro che hanno perso la vita o che hanno visto cambiate per sempre le loro vite l'11 settembre, e capisco appieno che nessuna misura di giustizia può mai riparare la loro perdita. Quindi questa non è stata una decisione che ho preso alla leggera", ha detto.

Il ritiro dell'accordo di patteggiamento da parte di Austin ha scatenato intense discussioni nel mondo della politica, con i critici che mettono in discussione l'integrità del sistema. Il manuale della commissione militare stabilisce regolamenti riguardo al ritiro degli accordi preprocessuali, che è diventato un problema controverso nel processo in corso.

Leggi anche: