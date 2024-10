Gli avvocati di Sean 'Diddy' Combs hanno chiesto la sua liberazione, sostenendo la sua liberazione anticipata prima del processo.

Attualmente, Combs è in carcere, in attesa del suo processo per accuse penali. Queste accuse includono il racket, il traffico sessuale e il trasporto con l'intenzione di prostituirsi. Combs ha dichiarato di non essere colpevole di queste accuse.

La sua squadra legale ha richiesto in precedenza una cauzione di $50 milioni, detenzione domiciliare e limitazioni all'accesso dei visitatori al giudice. Tuttavia, il giudice Andrew Carter ha respinto questa proposta, allineandosi con i pubblici ministeri federali che hanno argomentato che Combs rappresentava una minaccia per la comunità e un potenziale fuggiasco. Una delle principali preoccupazioni di Carter era l'accusa che Combs avesse tentato di interferire con i testimoni contattati dai pubblici ministeri durante le indagini.

Inizialmente, un giudice per le funzioni ha negato la cauzione a Combs. I suoi avvocati hanno quindi richiesto a Carter, che presiederà il processo, di concedere la liberazione del rapper.

Il lunedì successivo, è stato presentato un ricorso da parte degli avvocati Anthony Ricco e Alexandra Shapiro, che hanno recentemente fatto parte della squadra di difesa di Combs. Questo passo suggerisce che Combs sta rafforzando la sua difesa in vista del processo imminente.

Oltre a Ricco e Shapiro, l'avvocato Marc Agnifilo ha rappresentato Combs per diversi mesi. Combs è stato coinvolto in numerosi processi civili e sottoposto a indagini federali durante questo periodo.

Attualmente, Combs è detenuto nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York. Qui condivide gli alloggi con il co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, e l'ex presidente del Honduras, in una stanza in stile dormitorio.

