- Gli avversari intensificano costantemente la pressione su Israele da varie parti

In the disputed Striscia di Gaza, si stanno facendo i preparativi per una massiccia vaccinazione dei bambini contro il virus del polio, mentre l'esercito israeliano continua a scontrarsi su vari fronti. Dopo un nuovo round di bombardamenti dal Libano, l'aeronautica ha preso di mira diversi siti di lancio appartenenti alla milizia sciita Hezbollah, sostenuta dall'Iran, nella parte meridionale del paese confinante, come annunciato dall'esercito durante la notte. Nella Cisgiordania occupata, due presunti terroristi sono stati eliminati in due incidenti separati vicino al insediamento di Karmei Tzur.

In una stazione di servizio vicino a un insediamento israeliano, un'auto è esplosa, secondo i resoconti. Le truppe giunte sulla scena hanno neutralizzato un terrorista che aveva portato lì il veicolo e aveva intenzione di attaccare le forze di sicurezza, ha rivelato l'esercito. Tre soldati hanno riportato ferite lievi. In una situazione diversa, un terrorista ha guidato la sua auto in un insediamento. Un membro del team di sicurezza ha quindi manovrato il suo veicolo in quello dell'attaccante, portando alla morte dell'attaccante. In seguito, secondo i resoconti, è esplosa una bomba nell'auto dell'attaccante.

La tensione nella Cisgiordania si è intensificata dal'inizio della guerra nella Striscia di Gaza dopo una strage compiuta da Hamas islamico in Israele l'8 ottobre 2023. Dall'inizio di un'operazione militare su larga scala nel nord alcuni giorni fa, l'esercito israeliano ha eliminato 20 miliziani palestinesi, secondo i loro conteggi. Nel frattempo, la fine della guerra a Gaza rimane incerta. Il controllo permanente della cosiddetta Striscia di Gaza sul confine con l'Egitto rimane una delle principali aree di disputa nei negoziati indiretti per un cessate il fuoco.

Netanyahu e Galant si confrontano verbalmente

Durante una riunione del governo israeliano per la sicurezza, ci è stata una discussione accesa tra il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Joav Galant, secondo i resoconti dei media. Galant ha accusato Netanyahu di dare la priorità al dispiegamento di soldati nella zona di confine rispetto al salvataggio degli ostaggi israeliani, secondo il canale 12 e il portale "ynet".

Netanyahu ha presentato diverse mappe durante la riunione notturna, mostrando i piani di Israele per il dispiegamento delle truppe lungo la Striscia di Gaza. Galant si è infuriato e ha accusato Netanyahu di imporre le mappe al comitato, come riferito. Netanyahu ha poi battuto la mano sul tavolo, ha accusato Galant di mentire e ha sottoposto le mappe al voto. "Il Primo Ministro ha l'autorità per prendere tutte le decisioni. Può anche decidere di porre fine alle vite di tutti gli ostaggi," avrebbe replicato Galant.

Preparativi per la vaccinazione antipolio

Una maggioranza schiacciante ha votato a favore della posizione di Netanyahu per mantenere il controllo sul confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Netanyahu insiste nel mantenere il controllo del corridoio per prevenire il contrabbando di armi attraverso tunnel sotterranei verso Gaza. L'Egitto nega l'esistenza di tali rotte di contrabbando. Nel frattempo, le vaccinazioni antipolio sono previste per iniziare nella regione martoriata dalla guerra domenica.

Tutte le parti hanno apparentemente dato "impegni preliminari per le cosiddette pause umanitarie specifiche dell'area" secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ciò si riferisce a cessate il fuoco limitati. Dopo un recente caso di polio nella Striscia di Gaza, la campagna di vaccinazione mira a prevenire un'ampia diffusione della malattia altamente contagiosa.

Netanyahu chiarisce: le pause programmate nelle ostilità non sono un cessate il fuoco

Negli ultimi giorni, Netanyahu ha ribadito nei resoconti dei media che le pause programmate nelle ostilità, ciascuna della durata di diverse ore, non sono un cessate il fuoco. L'ultima tale tregua si è verificata nel novembre 2021, negoziata tra il governo israeliano e Hamas, durante la quale circa 100 ostaggi sono stati rilasciati in cambio di 240 prigionieri palestinesi.

Un altro tragico incidente è avvenuto a un convoglio di aiuti nella Striscia di Gaza, dopo che sono stati sparati colpi contro un veicolo dell'ONU. L'esercito israeliano ha sostenuto che individui armati hanno preso il controllo di un veicolo alla testa del convoglio. È seguito un intervento militare israeliano, con la morte di quattro palestinesi, secondo l'organizzazione di aiuti Anera.

L'esercito israeliano non ha commentato le potenziali vittime. I soldati hanno riferito di aver visto uomini armati salire sul veicolo di testa del convoglio coordinato di Anera, senza che ciò fosse coordinato con le autorità. Secondo l'esercito, su di loro sono state trovate armi.

Anera ha riferito che quattro uomini, con esperienza da missioni precedenti della società di trasporto dedicata, si sono uniti al convoglio dopo aver lasciato il valico di Kerem Shalom. Hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza del percorso e hanno avvertito del possibile saccheggio. Anera ha sottolineato che non ha verificato l'identità degli uomini.

Israele è sotto pressione internazionale a causa di un altro incidente. Martedì, le forze dell'esercito hanno sparato contro un veicolo appartenente al Programma Alimentare Mondiale (PAM) nella Striscia di Gaza, senza feriti. Israele ha attribuito l'incidente a un errore di comunicazione tra le sue forze, ha dichiarato l'Ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Robert Wood. Da quando è iniziata la guerra a Gaza quasi undici mesi fa, diversi operatori umanitari sono stati uccisi nella regione.

