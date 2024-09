Gli aviatori ucraini concludono la loro formazione in Francia alle 18:25.

17:24 Scholz si incontra con Zelensky a New York

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si incontrerà con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo viaggio a New York il prossimo lunedì. Sono previsti incontri con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, secondo fonti governative. Zelensky intende presentare un "Piano di Vittoria Strategica" per la difesa contro gli aggressori russi durante il suo viaggio negli Stati Uniti. Un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington è previsto per giovedì. "Il nostro obiettivo è trasmettere un messaggio a New York che questo conflitto, la guerra di aggressione russa, è sotto i riflettori", ha dichiarato un alto funzionario del governo che ha richiesto l'anonimato durante una conferenza stampa sulla visita del cancelliere.

16:58 Putin rifiuta l'invito del Messico

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà all'inaugurazione del presidente messicano Claudia Sheinbaum, secondo quanto riportato dal sito web "Ukrajinska Prawda". Il governo messicano aveva esteso un invito a Putin, confermato da un portavoce russo. Un rappresentante parteciperà all'inaugurazione in rappresentanza di Putin. Non è stata fornita alcuna ragione dal portavoce. In precedenza, la Polonia aveva richiesto al Messico di trattenere Putin al suo arrivo, in base a un mandato di arresto dell'Aia.

15:53 La Federazione Scacchistica Russa si oppone a Carlsen

Il vicepresidente della Federazione Scacchistica Russa ha invitato il campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen a restituire i premi delle competizioni russe. Lo riferisce telecomasia.net sul suo portale di notizie. Carlsen aveva suggerito in precedenza che i giocatori russi e bielorussi partecipassero ai tornei internazionali sotto una bandiera neutrale. "Vorrei ricordare a Carlsen i suoi inizi nella carriera in Russia", ha detto il vicepresidente Sergey Smagin. "Ha visitato la Russia da bambino, ha partecipato a vari tornei e ha guadagnato un notevole reddito qui. Prima di esprimere sentimenti negativi sulla Russia, dovrebbe prima ripagare i suoi debiti con questi guadagni."

14:30 L'Ungheria cerca di aumentare la cooperazione economica con la Russia

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto si è espresso a favore di un'espansione della cooperazione economica con la Russia in settori non colpiti dalle sanzioni dell'Unione Europea. Lo ha detto durante una conferenza stampa congiunta con il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, durante un forum economico tra i due paesi in Ungheria. Ha inoltre ribadito che, secondo il governo ungherese, le sanzioni dell'UE "si sono dimostrate inefficaci". L'Ungheria fa parte sia dell'UE che della NATO. Le visite dei membri del governo russo in questi paesi sono diventate rare da quando è iniziato il conflitto ucraino.

14:00: Soldato statunitense ucciso da soldati russi in Ucraina

Un cittadino statunitense che ha combattuto per i separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina è stato apparentemente torturato e ucciso da soldati russi, secondo gli investigatori. Il Comitato investigativo ha riferito il crimine, commesso da tre soldati russi ad aprile. Un quarto soldato è accusato di aver aiutato a nascondere il corpo. Non è stata fornita alcuna motivazione per il crimine. Russell Bentley, anche noto come "Texas" o "Donbass Cowboy", ha raggiunto i separatisti filorussi in Ucraina nel 2014. Ha combattuto insieme a loro fino al 2017 e è rimasto nell'est dell'Ucraina.

13:56 Zelensky attende il rapido endorsement di Biden per il "Piano di Vittoria"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si aspetta di ricevere il sostegno del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo piano per concludere il conflitto ucraino durante la sua visita a Washington. "Spero sinceramente che lo endorsi", ha detto venerdì a Kyiv durante una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il "piano di vittoria" richiede decisioni rapide dagli alleati tra ottobre e dicembre, ha detto. "Crediamo che questo piano funzionerà", ha aggiunto Zelensky.

12:50 Ucraina vieta l'uso di Telegram alle autorità e all'esercito

L'Ucraina ha chiuso quasi completamente l'uso del servizio online Telegram per i dipendenti del governo, i militari, i lavoratori del settore sicurezza e difesa e le aziende che gestiscono infrastrutture critiche. Il Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ha annunciato su Facebook che l'installazione e l'utilizzo di Telegram sui dispositivi ufficiali dei dipendenti governativi, dei militari, dei lavoratori del settore sicurezza e difesa e delle aziende che gestiscono infrastrutture critiche è ora proibito. Il divieto è motivato dalla "sicurezza nazionale".

12:23 Raiffeisen Bank si disfa della filiale in Bielorussia

Raiffeisen Bank International (RBI) sta cedendo la sua filiale bielorussa e si sta ritirando da quel mercato. La banca austriaca ha dichiarato di aver firmato un accordo per vendere la sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita avrà un significativo impatto sui risultati della banca. Raiffeisen Bank International ha già ridotto significativamente la sua attività in Russia a causa della pressione della Banca Centrale Europea. Tuttavia, un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce a RBI di vendere la sua banca filiale in Russia.

12:01 Report: L'UE pianifica un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina

La Commissione Europea sta pianificando un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina. Si tratta di una parte dei piani del G7 per fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) utilizzando i fondi dalle attività statali russe congelate.

Nel frattempo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente l'aiuto finanziario di fino a €35 miliardi sul suo account X.

11:33 La Russia avverte l'Occidente: non ignorate gli avvertimenti

Il governo russo ha avvertito l'Occidente di non ignorare gli avvertimenti contro la fornitura all'Ucraina di armi in grado di colpire obiettivi all'interno della Russia. Secondo la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova, se ciò accadesse, la natura del conflitto cambierebbe, con potenziali conseguenze serie per il mondo intero. Zakharova non prevede al momento possibili negoziati con gli Stati Uniti. Non ci sarà alcun incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken ai margini dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, poiché "non c'è nulla di cui discutere".

10:53 UE: Nessuna espulsione obbligatoria di uomini ucraini

La Commissione Europea ha chiarito che l'espulsione obbligatoria dei cittadini ucraini di sesso maschile in età militare non è possibile nei paesi dell'UE. Ciò non è consentito dalla direttiva sulla protezione temporanea, secondo la Commissaria per gli Affari Interni Ylva Johansson. "Aiuteremo coloro che vogliono tornare in Ucraina e discuteremo con le autorità e il governo ucraini su come farlo nel modo più efficace. Non espelleremo nessuno dall'UE", ha sottolineato. In precedenza, il Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva suggerito che i paesi dell'Europa occidentale incoraggino gli uomini ucraini in età militare a tornare in Ucraina. Il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha avrebbe sostenuto questa idea.

10:12 Freuding vede "varchi" nelle sanzioni contro la Russia

Il coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, Christian Freuding, ha dichiarato riguardo alla produzione di armi della Russia: "Vediamo che la situazione per i russi nel mantenere in funzione la loro industria della difesa con i suoi complessi rifornimenti di componenti è peggiorata, ma riescono ancora a farcela. Riescono a farcela trovando scorciatoie e facendo affidamento sull'aiuto di alleati come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran". Anche se è ovvio che le sanzioni stanno avendo effetto, ci sono ancora talenti che scoprono "varchi o addirittura opzioni legali per aggirarle completamente".

09:03 Von der Leyen promette ulteriore supporto per l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina durante l'inverno

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore supporto per l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina durante l'inverno mentre inizia la sua visita a Kyiv. "La mia ottava visita a Kyiv coincide con l'inizio della stagione del riscaldamento e la Russia continua ad attaccare l'infrastruttura energetica del paese", scrive sulla piattaforma social X. Ha pubblicato una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kyiv. "Sosterremo l'Ucraina nei suoi sforzi coraggiosi. Sono qui per discutere del sostegno dell'Europa. Dalla preparazione per l'inverno alla difesa, e all'adesione all'UE e ai progressi sui prestiti del G7".

08:20 "Tendenza verso l'autoritarismo" - L'UE considera la sospensione del viaggio senza visto per i georgiani

Bruxelles sta valutando la sospensione del viaggio senza visto per i georgiani nell'Unione Europea. Un portavoce anonimo dell'UE ha detto a Politico che ciò è dovuto al regresso democratico sotto il partito al governo Georgian Dream. "Tutte le possibilità sono sul tavolo" se la Georgia non invertirà la sua tendenza verso l'autoritarismo, inclusa "la possibile sospensione temporanea della liberalizzazione dei visti", ha detto il portavoce. Di recente, il partito al governo Georgian Dream ha approvato una legge sugli agenti stranieri che copia la legislazione repressiva russa utilizzata contro i critici del Cremlino.

07:42 L'Ucraina respinge la proposta polacca sulla questione del Crimea

Il Ministero degli Esteri ucraino ha respinto una proposta polacca riguardo allo status del Crimea, negando qualsiasi possibilità di compromesso. Il Ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ha suggerito un referendum come parte di una potenziale strategia di negoziazione con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere rivolti alla liberazione della penisola, non a soddisfare le brame del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale", ha spiegato il ministero di Kyiv.

06:29 Visita di von der Leyen a Kyiv - Incontri con ZelenskyyLa Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen visiterà Kyiv oggi. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha programmato incontri con lei, concentrandosi sulla preparazione per l'inverno. "Chiaramente, le questioni energetiche sono al centro dell'attenzione," ha detto Zelenskyy. Verranno discussi anche la situazione sul fronte, le consegne di armi, i progetti congiunti di difesa, il percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'UE e il sostegno finanziario aggiuntivo per il paese attaccato dalla Russia.

05:32 L'Ucraina partecipa per la prima volta a un'esercitazione NATOL'Ucraina partecipa per la prima volta a un'esercitazione NATO guidata dai Paesi Bassi. L'esercitazione, finalizzata a testare i sistemi anti-droni, è in corso, secondo l'ufficio stampa della NATO. "Sono stati testati in diretta oltre 60 sistemi anti-droni e tecnologie come sensori, sistemi drone-to-drone, disturbatori e intercettatori cyber," ha comunicato l'alleanza. La partecipazione dell'Ucraina fa parte del piano d'azione per la cooperazione innovativa NATO-Ucraina, concordato durante il summit di luglio.

04:28 Attivista transgender uccisa a coltellate in Georgia

In Georgia, un'attivista transgender, Kesaria Abramidze, è stata uccisa a coltellate nel suo appartamento poco dopo l'adozione di una legge internazionale sui diritti LGBTQ. Secondo il Ministero degli Affari Interni della Georgia, Abramidze, nota come modella, attrice e influencer, è stata uccisa con diverse coltellate. Il suo ragazzo è stato arrestato come principale sospettato, accusato di omicidio premeditato e aggravato dall'estremo crudeltà e dal genere della vittima. L'omicidio è avvenuto un giorno dopo l'adozione di una legge "a tutela dei valori familiari", criticata dall'UE e dalle organizzazioni per i diritti umani come un'infrazione dei diritti LGBTQ.

03:25 Lufthansa valuta la sospensione dei voli Frankfurt-Pechino a causa delle sanzioni russe

Lufthansa sta valutando la sospensione della sua connessione quotidiana tra Francoforte e Pechino. Una decisione è attesa per ottobre. Un portavoce ha attribuito questa valutazione a un "campo di gioco ingiusto" per le compagnie aeree europee rispetto a quelle regionali che beneficiano di costi operativi bassi, standard sociali inferiori e grandi investimenti governativi nel settore aeronautico. Inoltre, queste compagnie aeree possono ancora utilizzare lo spazio aereo russo, chiuso alle compagnie aeree europee e americane a causa delle sanzioni contro la Russia a causa del conflitto ucraino, costringendole a volare intorno ad esso con costi del carburante aumentati.

02:27 L'attacco russo a Sumy prende di mira la rete elettrica

qui. Le forze russe hanno lanciato attacchi aerei contro un centro per anziani e la rete elettrica nella città ucraina di Sumy, causando almeno una vittima civile. L'autorità di monitoraggio delle Nazioni Unite ha dichiarato che gli attacchi alla rete elettrica hanno probabilmente violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ha dichiarato che l'Ucraina potrebbe sperimentare carenze di approvvigionamento energetico equivalenti a un terzo della domanda peak durante i mesi invernali cruciali.

01:25 Più di 1,18 milioni di ucraini in Germania

Il numero di rifugiati in Germania ha raggiunto un nuovo record. Secondo l'Ufficio di Registrazione degli Stranieri, la cifra era di circa 3,48 milioni a metà del 2024, con un aumento di 60.000 rispetto alla fine dell'anno precedente. Si tratta del numero più alto dal 1950, secondo NOZ, con 1,18 milioni di questi rifugiati provenienti dall'Ucraina, con un aumento di 45.000 rispetto all'anno precedente. Il totale include tutte le persone, indipendentemente dallo status di residenza, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti alle persone tollerate.

00:22 Lindner: l'aiuto all'Ucraina non giustifica la sospensione del freno al debito

I politici di SPD e Verdi sostengono che esiste un accordo nella coalizione del semaforo per sospendere il freno al debito per l'ampio aiuto all'Ucraina. Tuttavia, il leader del FDP e ministro delle Finanze, Christian Lindner, non è d'accordo: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei approvato una tale risoluzione." Lindner afferma che, sebbene la situazione ucraina sia grave, non è considerata un'emergenza ai sensi della Legge Fondamentale. "Per l'Ucraina, stiamo collaborando con l'aiuto bilaterale su un programma di $50 miliardi delle nazioni G7," aggiunge.

23:23 La Bulgaria chiede il divieto di importazione di uova ucraine

La Bulgaria proporrà la sospensione delle importazioni di uova dall'Ucraina a una riunione del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE del 23 settembre a Bruxelles. Il ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov ha annunciato questo, segnalando le dispute in corso tra l'Ucraina e i paesi membri dell'UE orientale sul commercio agroalimentare. Queste dispute hanno già portato a barricate ai confini, divieti di importazione di mais e grano ucraini e manifestazioni di agricoltori in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz respinge la "via per un processo di pace" con la Russia

Il capo della CDU, Friedrich Merz, esprime preoccupazione per la situazione dell'Ucraina e afferma: "Non credo che si possa avviare un processo di trattative per la pace in questo momento." La Russia cesserà le sue azioni solo quando un conflitto violento apparirà infruttuoso o se Kyiv cederà. A lungo termine, la Germania dovrà continuare ad armare militarmente l'Ucraina. "Penso che dobbiamo difendere la libertà e la tranquillità dalla Russia, non insieme alla Russia," commenta Merz. "Questa è una pillola amara da ingoiare. Non c'è altra opzione al momento, almeno finché Putin e il suo governo rimangono al potere."

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intende presentare un "Piano di Vittoria Strategica" contro l'aggressione russa durante il suo viaggio negli Stati Uniti, con l'obiettivo di attirare l'attenzione sul conflitto ucraino in corso a New York.

Il Presidente russo, Vladimir Putin, ha deciso di non partecipare all'insediamento del Presidente messicano Claudia Sheinbaum, probabilmente a causa delle sanzioni occidentali o del mandato di arresto dell'International Criminal Court emesso contro di lui.

