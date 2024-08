- Gli aviatori giapponesi recuperarono un aereo carico di diamanti dal cielo; Diamond Jack separò le gemme preziose.

Durante le prime fasi della campagna del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale, nel marzo 1942, i cieli sopra la Giava erano dominati dai veloci aerei da caccia Zero, mentre l'esercito imperiale giapponese avanzava. Un gruppo di individui olandesi, a bordo di un Douglas DC-3-194 chiamato "Pelicano", tentò di fuggire dalla Giava verso la sicurezza dell'Australia. L'aereo fu attaccato da aerei giapponesi mentre si avvicinava a Broome, precipitando nella baia di Carnot.

Detriti devastati dai cacciatori

Per fortuna per i passeggeri, il pilota, Ivan Smirnow, era un abile pilota da caccia della Prima Guerra Mondiale. Nonostante le sue origini russe e l'esilio successivo nell'Estremo Oriente, aveva abbattuto undici aerei tedeschi in guerra. Tuttavia, quando si trovò di fronte a tre Mitsubishi Zero guidati dall'ace Zenjiro Miyano, non aveva speranze. Il lato sinistro del DC-3 fu crivellato nell'attacco iniziale, lasciando Smirnow gravemente ferito. Strategicamente, fece precipitare l'aereo in una spirale e lo fece precipitare verso il basso, risparmiando ai passeggeri un inevitabile atterraggio in acqua.

Dopo aver sopravvissuto a malapena, i passeggeri sfortunati si ritrovarono abbandonati tra i rottami, mentre i giapponesi continuavano il loro bombardamento implacabile. Purtroppo, l'ingegnere di volo e tre passeggeri, inclusa una bambina, morirono, e molti altri riportarono ferite gravi. L'unica speranza dei passeggeri era aspettare i soccorsi.

Il giorno successivo, i sopravvissuti furono sottoposti a ulteriori bombardamenti da parte di un idrovolante giapponese. Furono infine salvati dopo diversi giorni agonizzanti, ma non prima di aver perso il tesoro più prezioso dell'aereo - un piccolo pacchetto di diamanti che il pilota avrebbe dovuto consegnare alla Commonwealth Bank upon arrival. Oggi, quel carico varrebbe uno strabiliante $20 milioni.

Diamanti: un centesimo l'uno

Ivan Smirnoff era all'oscuro del contenuto diamantato del pacchetto, presumibilmente a causa di una barriera linguistica. Come instructed, lo consegnò alla Commonwealth Bank upon arrival in Australia, e fu tragicamente perso nel crash. Alcuni resoconti suggeriscono che il pacchetto si aprì nell'impatto, disperse i gioielli in tutto l'aereo e non fu mai più trovato.

La prima persona a scoprire il relitto dopo il crash fu Philipp Cox, che notò i sassi sparsi come "pietre colorate, prive di valore". Senza saperlo, i sassi erano, in realtà, preziosi diamanti. Nel frattempo, il marinaio Jack 'Diamond' Palmer esaminò il relitto più da vicino, attirato dall'odore di morte che aleggiava intorno ai corpi sepolti sulla spiaggia. Palmer avrebbe presumibilmente raccolto i diamanti e li avrebbe nascosti in saliera e pepiera prima di consegnare una frazione del suo bottino alle autorità.

Accuse, ma nessuna condanna

"Non ha restituito tutti i diamanti," affermò la guida locale Tomas, suggerendo le attività clandestine di Jack Palmer. Si dice che Palmer abbia scambiato i diamanti con il tabacco in una transazione losca, presumibilmente assumendo che il governo olandese sarebbe stato ignaro del valore dei gioielli rubati. In seguito, Palmer incontrò il maggiore Cliff Gibson, il pubblico ministero dello stato, e posò le sue saliera e pepiera sul tavolo, rivelando la sua fortuna illecita.

Although Palmer and two associates were charged with diamond theft, they were acquitted due to the war's distracting effects and the subsequent lack of evidence to prove the crime. Even after the trial, the Dutch authorities only managed to recover 7% of the stolen diamonds, and Palmer continued to live comfortably, having amassed an impressive fortune.

Potrebbe piacerti anche:

La Battaglia di Okinawa - Un nipote rivisita la storia del nonno eroe di guerra

La Battaglia di Midway - La battaglia navale pivotale della Seconda Guerra Mondiale

Ricercatori localizzano la portaerei mancante a una profondità senza precedenti di 5.490 metri

Despite the disappearance of the diamonds, the story of the DC-3's crash and the subsequent events became a legendary tale among the military and treasure hunters alike. They continue to search for the lost gems, hoping to uncover the hidden fortunes that lie beneath the waves of Carnot Bay.

Leggi anche: