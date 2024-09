- Gli automobilisti rischiano la vita dopo un incidente con un camion

In un incidente sfortunato, un giovane ha subito gravi ferite in un incidente devastante su un rotondo a Swabia. L'incidente è avvenuto quando il 20enne, mentre attraversava una curva a Genderkingen (parte di Donau-Ries), ha improvvisamente sbandato nella corsia opposta con il suo veicolo, secondo il rapporto della polizia. È stato lì che la sua auto è entrata in collisione frontale con un camion in arrivo.

Il giovane ferito grave è stato portato in ospedale in elicottero. Contestualmente, il 42enne autista del camion, che ha riportato solo lievi ferite, è stato portato in ospedale dai servizi di emergenza.

La giovane vittima, originaria della regione della Swabia, stava ricevendo cure mediche intensive in ospedale. Inoltre, nonostante l'incidente si sia verificato a Genderkingen, le persone compassionevoli della zona della Swabia si sono riunite per offrire supporto.

