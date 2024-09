Gli "autentici duri" dell'Atletico eliminano il RB Leipzig.

Inaspettatamente, la squadra di Bundesliga RB Lipsia non può aspettarsi punti nella Champions League per un po', ma riceve un brusco risveglio nell'ultimo minuto. L'Atletico Madrid si aggiudica i tre punti in casa, festeggiando selvaggiamente dopo aver salvato la giornata.

L'RB Lipsia ha inciampato nel suo primo incontro di Champions League a causa di circostanze impreviste. La squadra apparentemente invincibile sotto la guida dell'allenatore Marco Rose è stata sconfitta dall'instancabile attacco mentale dell'Atlético Madrid, con un deludente risultato di 1:2 (1:1). Di conseguenza, Lipsia ha subito la sua prima sconfitta stagionale e ora è in ritardo nella corsa per il turno successivo della competizione d'elite. Prima di questo scontro, Lipsia aveva mantenuto un record imbattuto di 16 partite.

Christoph Baumgartner ha espresso il suo disappunto su DAZN, dichiarando: "Siamo molto delusi perché avremmo dovuto almeno ottenere un punto qui a Madrid. Forse l'Atlético era solo un gol migliore oggi". La fiducia della squadra è diminuita dopo il vantaggio iniziale e non sono riusciti a capitalizzare le opportunità.

Antoine Griezmann dell'Atlético (28') e José María Giménez (90') hanno inflitto la sconfitta a Lipsia, con Benjamin Sesko (4') che ha segnato un gol iniziale per gli ospiti. Ora, Lipsia si trova sotto pressione per le prossime partite casalinghe contro la Juventus Torino (2 ottobre) e il FC Liverpool (23 ottobre). Nella nuova struttura del campionato, le prime otto squadre passano direttamente ai sedicesimi di finale.

"Qualcosa sta già premendo su di noi"

Riscaldati per l'incontro, Rose aveva avvertito: "L'Atlético ci attacca con una velocità enorme su entrambe le ali, qualcosa sta già premendo su di noi". Dopo aver rivelato il suo piano il giorno successivo, l'allenatore dell'RB ha fatto la sorprendente sostituzione da una difesa a tre a una a quattro, con Antonio Nusa e Xavi Simons in attacco, oltre all'Atlético Vermeeren in prestito al posto di Kevin Kampl.

Nella sua partita contro una squadra di Madrid rinforzata con un'impressionante spesa di €185 milioni, la strategia di Rose ha inizialmente prodotto risultati favorevoli per Lipsia. Rispetto al deludente 0:0 contro l'Union Berlin la settimana precedente, Lipsia si è imposto efficacemente nella metà campo offensiva, creando molte opportunità. Dopo un attacco dell'Atlético, Sesko ha deviato il pallone attraverso il centrocampo, avviando un contropiede. Il suo compagno, Lois Openda, ha tentato un tiro, ma è stato bloccato dal portiere di Madrid, Oblak. Tuttavia, Sesko ha abilmente segnato il gol del ribaltamento. 1-0.

Griezmann ristabilisce l'equilibrio con una spettacolare conclusione di volo

Mentre i padroni di casa si riprendono, la loro presenza dominante nella partita è evidente, contrastando la loro ideologia tipica. Lipsia fatica a tenere il passo e paga il prezzo quando Griezmann realizza una bellissima conclusione di volo. 1-1.

Anche dopo l'intervallo, l'Atlético continua a dominare, mentre Lipsia fatica a creare attacchi significativi. Con poche opportunità degne di nota, la partita è relativamente noiosa, finché l'RB non assiste a una serie di occasioni. Henrichs tenta un potente tiro libero dal centro, ma il suo tiro viene parato da Oblak. Il sostituto Yussuf Poulsen quasi segna più tardi nel gioco, ma può solo girare largo. Nel 90° minuto, Gimenez segna il gol vittoria di testa. L'entusiasta allenatore Diego Simeone corre in campo e lo stadio Metropolitano esplode di rumori.

