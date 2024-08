Gli austriaci arrestano il terzo sospetto terrorista

È stato annunciato un altro arresto nel caso del fallito complotto per attaccare i concerti di Taylor Swift. Un 18enne, sospettato di essere un sostenitore del gruppo terroristico IS, è stato trattenuto.

Dopo la cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna, è stato arrestato un altro sospetto. Si tratta di un uomo di 18 anni originario dell'Iraq, secondo il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner. Il sospetto è accusato di aver giurato fedeltà all'IS e di essere stato nelle vicinanze del principale sospetto di 19 anni. Tuttavia, non ci sono indizi di coinvolgimento diretto nel complotto.

Nel frattempo, la procura ha richiesto la detenzione dei due sospetti. Il tribunale regionale di Wiener Neustadt dovrebbe decidere sulla richiesta di detenzione più tardi oggi. I sospetti sono indagati per appartenenza a un'organizzazione terroristica e a una criminale, e per aver avuto contatti con la rete dell'IS e averne sostenuto gli obiettivi e le intenzioni, ha dichiarato un portavoce della procura all'Agenzia di stampa austriaca (APA).

Il sospetto di 19 anni avrebbe pianificato di compiere un attacco vicino allo stadio dove la superstar americana Taylor Swift avrebbe dovuto esibirsi di fronte a più di 60.000 fan. I tre concerti di Swift a Vienna questa settimana sono stati cancellati a causa delle preoccupazioni per la sicurezza, deludendo decine di migliaia di fan.

Il secondo sospetto ha 17 anni e lavorava come montatore di palchi e impalcature allo stadio per il concerto di Swift. È amico del 19enne. Un 15enne è stato interrogato come testimone e non arrestato. Si dice che abbia incriminato il 19enne.

