Il manager di Augusta Jesse Thorup ha espresso il suo disappunto nei confronti dell'arbitro Sascha Stegemann dopo un pareggio contro Werder Bremen, sostenendo che hanno perso due punti cruciali a causa della decisione dell'arbitro. "Ci ha portato via due punti", ha dichiarato il 54enne danese dopo la partita. "Purtroppo, non siamo riusciti a vincere a causa di una decisione errata dell'arbitro", ha spiegato durante la conferenza stampa successiva al pareggio per 2:2 (2:1).

L'episodio contestato si è verificato al 77esimo minuto, quando il punteggio era di 2:2. Un cross di Augusta dalla sinistra ha urtato la mano del difensore di Werder Anthony Jung. Due giocatori dell'FCA hanno mancato l'opportunità di approfittarne. "È solo un chiaro fallo di mano, un rigore, punto e basta!", ha dichiarato il CEO dell'FCA Michael Stroell, che ha parlato con Stegemann dopo la partita. "L'ha considerato un'azione naturale", ha raccontato Stroell della loro conversazione.

Thorup si è chiesto: "Cosa dico ora ai miei giocatori?"

Stegemann ha rivisto la situazione su richiesta del VAR, ma ha mantenuto la sua decisione. La frustrazione di Augusta è stata ulteriormente alimentata da una recente sessione di chiarimento a cui hanno partecipato, in cui sono stati informati che qualsiasi braccio allungato che aumenti la dimensione del corpo sarebbe stato punito con un rigore. "Cosa dico ora ai miei giocatori? Lo esamina e non concede il rigore", si è lamentato Thorup.

Il capitano dell'FCA Jeffrey Gouweleeuw ha dichiarato che Stegemann gli ha detto in campo che non era un fallo di mano ovvio. Gouweleeuw ha ipotizzato che gli arbitri lottano ora con le decisioni sul fallo di mano all'interno dell'area di rigore, considerandoli "travolti".

L'allenatore di Werder Ole Werner ha deciso di saltare la discussione sul rigore. "Non voglio commentare molto la VAR. Non voglio partecipare a questo aspetto questa stagione", ha detto.

