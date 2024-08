Gli attuali prezzi del carburante hanno raggiunto livelli più bassi senza precedenti, superando i precedenti record.

Automobilisti possono ora rilassarsi e attendere con ansia la loro prossima sosta alla pompa di benzina come mai prima d'ora. I costi del carburante hanno toccato un nuovo minimo annuale. La causa principale, come sempre, è la situazione geopolitica nel Medio Oriente e la condizione economica della Cina.

Secondo l'ADAC, gli automobilisti ora spendono una media di 1.715 euro per litro di Super E10 - ovvero 1.8 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente. Il carburante era più economico la sera di Capodanno. Allo stesso modo, il diesel ha registrato una diminuzione dei costi: un litro ora costa una media di 1.59 euro - ovvero 1.3 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente e il prezzo più basso dal giugno 2023.

I principali fattori alla base della diminuzione dei prezzi del carburante sono il calo dei prezzi del petrolio e un euro più forte rispetto al dollaro: il petrolio Brent attualmente costa circa 77 dollari al barile. L'euro si trova a un massimo annuale di 1,11 dollari per euro.

I prezzi del petrolio sono in calo da tempo, con gli analisti che suggeriscono che le riserve di petrolio degli Stati Uniti sono cresciute e che i negoziati per la pace nel Medio Oriente hanno aumentato l'ottimismo. La situazione economica instabile della Cina, che sta riducendo le previsioni di domanda, è un altro fattore che contribuisce a questa tendenza, secondo gli esperti.

L'ADAC continua a consigliare agli automobilisti di fare il pieno la sera, poiché i prezzi sono più bassi tra le 19:00 e le 20:00 e tra le 21:00 e le 22:00. "I prezzi sono sei o sette centesimi più alti al mattino intorno alle 7:00". Le stazioni di servizio lungo l'autostrada sono costose: una recente indagine dell'ADAC mostra che il carburante costa circa 40 centesimi in più al litro rispetto a quelle fuori dall'autostrada.

L'inizio dell'anno ha visto un significativo calo dei costi del carburante, con la sera di Capodanno che è stata uno dei giorni più economici per il carburante negli ultimi tempi. Gli esperti attribuiscono questa tendenza al continuo calo dei prezzi del petrolio e al rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense.

