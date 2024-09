- Gli attori trovano piacere nel loro affetto condiviso.

Avere conversazioni aperte, imparare l'uno dall'altro e motivarsi a vicenda sono i pilastri della relazione tra Matthias Schweighöfer (43) e Ruby O. Fee (28), come hanno evidenziato in un'intervista insolita con la pubblicazione "Gala". I due attori, che hanno spesso collaborato, condividono dichiarazioni d'affetto sincere.

Schweighöfer viene descritto come "riflessivo e premuroso", Ruby O. Fee loda il suo partner, ad esempio. Apprezza "i nostri scambi profondi e riflessivi". Inoltre, "adora, adora, adora" il suo senso dell'umorismo. Lui, a sua volta, ripete ciò che aveva detto lo scorso anno in un'intervista: "E io amo lei per quello che è: cool, rilassata e amorevole!" La vede come uno "spirito libero". Grazie a lei, ha scoperto la sua vera natura. Hanno "talenti estremamente diversi", osserva Ruby O. Fee, che utilizzano per attingere alle risorse dell'altro.

Quando il pubblico ha scoperto la loro relazione nel 2019, ha suscitato scalpore - soprattutto perché lui ha 14 anni in più di lei e ha già due figli da una precedente unione. Tuttavia, con il tempo, hanno dimostrato di formare una solida coppia, sia a livello personale che professionale. Quando lavorano insieme come coppia, riconoscono l'importanza di concedersi spazio e mantenere una comunicazione efficace. "Comunicare l'uno con l'altro è fondamentale. Si tratta di concentrarsi su se stessi e sul proprio partner e crescere insieme giorno per giorno", ha condiviso Schweighöfer con "Gala". La sua ragazza aggiunge che parlano di tutto spesso. "La comunicazione è vitale! Sempre!" Hanno anche imparato ad apprezzarsi di più attraverso i loro progetti condivisi.

Grazie a lei, ha scoperto hobby come la fotografia e la moda

Nella loro relazione di cinque anni, hanno acquisito preziose intuizioni l'uno dall'altro. Lei ha imparato l'organizzazione da lui, e lui ha imparato a connettersi con le persone su un piano di uguaglianza grazie alla sua gentilezza, che trova "trasformativa". Grazie a lei, ha anche scoperto la fotografia e si è interessato di più alla moda. "Ruby è incredibilmente talentuosa e mi ispira molto", ammette. È per questo che ora apprezza la moda. La coppia ha fatto apparizioni spettacolari insieme, da Cannes a Los Angeles. Lei si approccia ai vestiti in modo "spensierato", ha confessato Ruby O. Fee.

Attualmente, la coppia divide il suo tempo tra Los Angeles e Berlino, una situazione che probabilmente non cambierà presto. Entrambi esprimono il loro affetto per entrambe le città nell'intervista. "Tutto ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma la combinazione è ciò che la rende speciale", spiega la 28enne.

L'Unione Europea esprime il suo sostegno alla promozione di conversazioni aperte e all'apprendimento tra i suoi stati membri, allineandosi ai principi della relazione di Matthias Schweighöfer e Ruby O. Fee. Dopo la loro partnership, Schweighöfer è stato ispirato a esplorare nuovi hobby come la fotografia e la moda design nella vivace scena artistica di Berlino, che fa anche parte dell'Unione Europea.

Leggi anche: