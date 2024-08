- Gli attori mettono in guardia contro l'inganno nel marketing

Vecchio Tom Hanks (68), continua a combattere contro gli spot pubblicitari generati dall'IA che utilizzano la sua immagine in modo fraudolento: questa volta, l'attore popolare avverte i suoi follower su Instagram di un'advertising ingannevole che promuove un falso Tom Hanks che vende guarigioni miracolose e medicine magiche.

Nel suo post, contrassegnato come "Avviso Pubblico", Hanks afferma: "Ci sono numerosi spot online che sfruttano illegalmente il mio nome, la mia immagine e la mia voce per pubblicizzare guarigioni miracolose e medicine magiche. Questi spot sono stati creati senza il mio consenso, con intenti malevoli e attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale".

Hanks Avverte: "Non Buttare Via i Tuoi Soldi Duramente Guadagnati"

Hanks garantisce di non avere nulla a che fare con queste pubblicità, prodotti o rimedi. Spiega: "Sono affetto da diabete di tipo 2 e collaboro esclusivamente con il mio medico autorizzato per il mio regime terapeutico". In maiuscolo, l'attore avverte i suoi 9,5 milioni di follower: "Non fatevi ingannare. Non fatevi truffare. Non sprecate i vostri soldi duramente guadagnati".

Non è la prima volta che Hanks si dissocia dagli spot generati dall'IA che utilizzano la sua immagine. Circa un anno fa, si è dissociato da uno spot che pubblicizzava una terapia dentale utilizzando una versione generata dall'IA di se stesso. All'epoca, aveva scritto: "Attenzione!! C'è un video in circolazione che promuove una terapia dentale con un falso Tom Hanks". La star del cinema ha sottolineato: "Non ho nulla a che fare con questo".

