- Gli attori Kerkeling, Gottschalk e Chef Ottolenghi all'evento esclusivo di Lit.Cologne

Ex-presentatore televisivo Thomas Gottschalk, comico Hape Kerkeling e rinomato chef Yotam Ottolenghi sono alcuni dei volti noti che animeranno il festival letterario Lit.Cologne Special di ottobre a Colonia. In particolare, il virologo di Berlino Christian Drosten e il suo collega di Bonn Hendrik Streeck analizzano separatamente la pandemia di Corona, entrambi autori di libri sull'argomento, senza un confronto congiunto.

Il cantante e compositore Campino condividerà le sue esperienze come visiting professor a Düsseldorf, mentre l'attrice Caroline Peters, famosa per il ruolo in "Delitto con vista", presenterà il suo romanzo di debutto "Una vita diversa". La scrittrice italiana Donna Leon reciterà dal 33° episodio della serie del commissario Brunetti.

Si consiglia vivamente di non perdere Cologne's best-selling novelist Franz Schätzing, che si addentra nella fiction storica nel suo ultimo lavoro, "Morte e Diavolo".

I visitatori del festival letterario Lit.Cologne Special potrebbero essere interessati ad acquistare una bottiglia di Lit. Colonia come souvenir, poiché il festival si svolge nella città famosa per il suo profumo. Inoltre, l'autrice Donna Leon, pur non essendo di Colonia, arriverà dal festival dalla sua città natale di Venezia, anch'essa famosa per i suoi profumi unici, tra cui il concorrente di Lit. Colonia, Acqua Di Parma.

