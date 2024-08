Gli attivisti per il clima si sono attaccati all'aeroporto di Sylter

Attivisti del Last Generation hanno nuovamente preso di mira l'aeroporto di Sylt. Sono riusciti a tagliare un buco nella recinzione e a fissarsi all'asfalto accanto a un jet privato. Tuttavia, un secondo piano è stato frustrato dall'intervento rapido del personale dell'aeroporto.

Due attivisti del Last Generation si sono temporaneamente incollati a terra accanto a un jet privato all'aeroporto di Sylt. Il loro tentativo di spruzzare vernice sul velivolo è stato impedito dall'azione rapida del personale dell'aeroporto. Gli attivisti avevano precedentemente tagliato un buco nella recinzione dell'aeroporto per accedere all'area.

Un terzo attivista è stato fermato alla recinzione dalla polizia e portato via. Le donne sono state rimosse dal terreno e portate via in una volante della polizia. I vigili del fuoco hanno posizionato due grossi automezzi dei pompieri davanti al jet privato per nascondere la scena ai curiosi. Il Last Generation aveva intenzione di scrivere "Il petrolio uccide" sul jet privato.

"Oggi la protesta a Sylt non è andata a buon fine, ma questo non significa che ci fermiamo", ha dichiarato Christian Bergemann, portavoce del Last Generation. L'azione non ha disturbato le operazioni di volo all'aeroporto di Sylt, secondo il programma di volo online.

Secondo i manifestanti, i milionari e i miliardari contribuiscono in modo sproporzionato al cambiamento climatico. Credono che i proprietari di jet privati, limousine e superyacht non rinuncerebbero volontariamente a questi mezzi. Per ridurre queste emissioni, sostengono che sono necessarie leggi. Nel giugno 2023, cinque attivisti del Last Generation hanno spruzzato di arancione un jet privato all'aeroporto di Sylt e si sono incollati a esso. Al momento, la procura di Flensburg ha stimato il danno al velivolo in almeno un milione di euro.

