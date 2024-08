- Gli attivisti per il clima si aggrappano all'aeroporto di Stoccarda

Climate activists del Last Generation hanno tentato sin dal mattino di disturbare il traffico all'aeroporto di Stoccarda. Secondo la polizia federale, due attivisti si sono incollati a una strada di accesso alla pista di atterraggio. La portavoce ha sottolineato che ciò non ha influito sulle operazioni di volo.

"Gli attivisti, entrambi vestiti con giubbotti di sicurezza arancioni, hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con i messaggi 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha dichiarato l'organizzazione in una dichiarazione. "Le piste non sono state violate". Azioni simili si sono verificate agli aeroporti di Berlino Brandeburgo, Colonia-Bonn e Norimberga. A Norimberga, le operazioni di volo sono attualmente sospese.

