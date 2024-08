- Gli attivisti per il clima assaltano l'aeroporto di Berlino

Attivisti per il clima del gruppo "Ultima Generazione" hanno lanciato azioni di protesta in diversi aeroporti tedeschi questa mattina, tra cui l'aeroporto di Berlino. Secondo la polizia del Brandeburgo, due individui di 21 e 22 anni si sono incollati alle prime ore del mattino alle aree dell'aeroporto e sono stati subsequently rilasciati e messi in custodia. L'aeroporto non ha segnalato interruzioni delle operazioni di volo.

In modo simile, due attivisti con giubbotti arancioni sono entrati nei terreni degli aeroporti di Stoccarda, Norimberga e Colonia/Bonn.

A Berlino, la polizia sta ora indagando per danneggiamento alla recinzione, intrusione e violazione della legge sulla sicurezza aerea. Entrambi gli attivisti sono noti alla polizia per offese simili. Non sono state fornite informazioni sul genere degli attivisti.

Intorno alle 5:10, la polizia federale ha scoperto un buco nella recinzione dell'aeroporto, ma questo non ha influito sulle operazioni di volo. Poco dopo, entrambi gli individui incollati sono stati trovati vicino alle piste nord e sud. Intorno alle 6:30, entrambi sono stati rimossi con l'aiuto dei vigili del fuoco dell'aeroporto. I primi aerei sono decollati puntuali alle 6:00.

"La sicurezza del traffico aereo è sempre stata garantita," ha confermato un portavoce della polizia federale. Il portavoce dell'aeroporto ha fatto eco a questo, dichiarando che i voli non sono stati influenzati e sono ripresi come previsto alle 6:00. "Tutto sta procedendo normalmente," ha detto.

Inizialmente, la polizia federale ha riferito che i decolli e gli atterraggi erano temporaneamente "azzzerati" a causa dell'azione degli attivisti. Tuttavia, hanno poi chiarito che non ci sono state conseguenze per il traffico aereo durante il breve periodo in cui i voli avrebbero teoricamente potuto non avvenire.

"Ultima Generazione" ha dichiarato di esprimere la loro resistenza pacifica mostrando striscioni con i messaggi "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato" senza entrare nelle piste.

Al mattino, hanno dichiarato: "8 coraggiosi sono attualmente in custodia della polizia per opporsi alla follia del fossile. Ci rifiutiamo di morire per i profitti di pochi." Più tardi nella giornata, hanno annunciato che tutti i partecipanti alle proteste del mattino erano stati rilasciati.

L'associazione degli aeroporti ADV ha richiesto una risposta dura agli incidenti, descrivendoli come "un'azione coordinata di estorsione criminale." Hanno argomentato che questi non sono proteste pacifiche e hanno invitato il Bundestag tedesco a emanare rapidamente la decisione del governo di stringere la legge sulla sicurezza aerea, affermando che questi sono "crimini che devono essere puniti in modo coerente dal sistema giudiziario".

Il governo federale intende scoraggiare gli attivisti radicali per il clima e altri disturbatori di azioni pericolose negli aeroporti attraverso una riforma prevista. L'aspetto chiave è la creazione di una nuova regolamentazione che criminalizza "l'intrusione non autorizzata intenzionale" in aree come l'area di sosta e le piste, soprattutto quando compromette la sicurezza dell'aviazione civile.

La polizia federale è stata anche informata di incidenti simili agli aeroporti di Stoccarda, Norimberga e Colonia/Bonn, che coinvolgevano attivisti con giubbotti arancioni. Nonostante queste azioni, la polizia federale ha garantito che la sicurezza del traffico aereo è rimasta inalterata, proprio come a Berlino.

Mentre il governo federale intende stringere la legge sulla sicurezza aerea in risposta agli attivisti radicali per il clima, la polizia federale giocherà probabilmente un ruolo significativo nell'applicazione della nuova regolamentazione contro le intrusioni non autorizzate intenzionali sulle aree dell'aeroporto.

