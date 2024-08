- Gli attivisti per il clima assaltano l'aeroporto BER

L'iniziativa climatica "Last Generation" ha lanciato proteste in diverse città, tra cui l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo. Secondo un fotografo della dpa, almeno due attivisti si trovano sulla pista sud. C'è un buco nella recinzione. La polizia è presente e un elicottero sta sorvolando la zona.

Inizialmente, non c'erano informazioni dall'aeroporto, ma secondo l'orario dei voli, non ci sono state restrizioni (alle 6:30 AM).

Due attivisti, ciascuno con giubbotti di sicurezza arancioni, sono entrati nelle aree dell'aeroporto di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga, Colonia-Bonn e Karlsruhe, secondo le dichiarazioni dell'organizzazione.

Hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con le scritte "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato", ha riferito l'organizzazione in una dichiarazione. "Le piste non sono state violate."

