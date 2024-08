Gli attivisti della "Ultima Generazione" invadono diversi aeroporti

Attivisti per il clima protestano di buon mattino in quattro aeroporti tedeschi. Si incollano alle piste. A Norimberga, le operazioni devono essere sospese.

L'iniziativa climatica "Letzte Generation" ha iniziato proteste in diverse città. In gruppi, gli attivisti con giubbetti arancioni hanno apparentemente ottenuto l'accesso agli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia-Bonn. Lì, si sono incollati alle piste, come ha spiegato "Letzte Generation".

"Esprimono pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con le scritte 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha dichiarato l'organizzazione in una nota. "Le piste non sono state violate."

Le azioni sono iniziate poco prima delle 5:00 del mattino all'aeroporto di Berlino BER, con le proteste che hanno avuto inizio negli aeroporti della Renania Settentrionale-Vestfalia, della Baviera e del Baden-Württemberg circa 30-50 minuti dopo.

Almeno all'aeroporto di Norimberga, le operazioni sono state sospese, secondo un portavoce della polizia.

