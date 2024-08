- Gli attivisti del Future Friday hanno in programma una protesta fuori dall'ufficio del cancelliere.

Il movimento globale Fridays for Future parteciperà alla manifestazione del 20 settembre, organizzando un protesto a Berlino direttamente di fronte alla Cancelleria. Con le elezioni federali alle porte a meno di un anno, gli attivisti sperano di spingere il governo a rispettare i suoi impegni climatici, come annunciato dal movimento.

Come condiviso da Pit Terjung, rappresentante di Fridays for Future Berlino, la temperatura globale sta battendo i record, mentre regioni come la Baviera e la Saarland sono state colpite duramente dalle alluvioni estreme, lasciando molte persone senza casa in una notte. Purtroppo, invece di concentrarsi sulla politica climatica, la coalizione semaforo è invischiata in dispute interne. Terjung ha espresso la sua preoccupazione, dicendo: "Il Cancelliere Scholz deve ancora dimostrare che 'Cancelliere del Clima' non era solo uno slogan elettorale accattivante".

