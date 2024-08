- Gli attivisti dei Verdi sempre più insicuri dopo l'attacco

Dopo l'aggressione a un collaboratore delle elezioni del partito Verde, cresce l'incertezza nella campagna elettorale a poche settimane dalle elezioni statali nel Brandeburgo. La presidente del partito Verde statale, Hanna Große Holtrup, ha dichiarato: "È anche una minaccia per la nostra democrazia quando non ci si sente più al sicuro durante la campagna elettorale".

Gli incidenti violenti sono ancora l'eccezione, ma ci sono stati aumenti di segnalazioni di insulti e abusi verbali negli stand elettorali e durante l'affissione dei manifesti, secondo Große Holtrup.

In precedenza, la portavoce dell'associazione distrettuale dei Verdi di Oberhavel, Anne Schumacher, aveva dichiarato: "Noi Verdi siamo accolti solo con ostilità, qualunque cosa facciamo". Schumacher si candida per il parlamento statale.

Il dipartimento di indagine criminale dello stato sta indagando sull'aggressione.

Große Holtrup ha dichiarato in risposta: "La sicurezza dei nostri membri è la nostra priorità assoluta. Questo ultimo attacco è un triste segno dello stato della nostra cultura democratica. Siamo determinati a difendere i nostri valori democratici e non ci lasceremo intimidire".

Dopo l'aggressione, ci sarà un incontro di politici del partito Verde a Hohen Neuendorf questa sera (ore 18:00). La candidata principale del partito per le elezioni statali del 22 settembre, Antje Töpfer, è prevista per partecipare. Gli attivisti della campagna elettorale pianificano di affiggere nuovi manifesti e distribuire volantini elettorali.

