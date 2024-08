- Gli attivisti ambientalisti hanno promulgato un divieto sull'isola di Sylt.

Dopo un incidente all'Aeroporto di Sylt, i membri del gruppo ambientalista "Ultima Generazione" sono stati banditi dall'isola: "È stato imposto un divieto di soggiorno di 14 giorni per i tre individui", ha dichiarato un rappresentante della Direzione di Polizia di Flensburg all'Agenzia Tedesca di Stampa. Tale divieto è valido fino al 23 agosto.

Nota che le persone che arrivano a Sylt in treno, traghetto o aereo non saranno controllate a causa di questo divieto, come spiegato dal portavoce, a causa di limiti di risorse. Il rispetto del divieto verrà monitorato durante la presenza quotidiana sull'isola.

La polizia ha aumentato la sua presenza a Sylt durante l'estate, con gli agenti consapevoli della situazione "Ultima Generazione", come dichiarato dal rappresentante. Se gli individui verranno trovati durante le pattuglie o le operazioni sull'isola, verranno adottate le azioni appropriate.

Indagine dell'Ufficio del Procuratore

L'Ufficio del Procuratore di Flensburg sta attualmente indagando sui tre membri dell'alleanza "Ultima Generazione". Sono accusati di danneggiamento e intrusione. Un portavoce dell'ufficio del procuratore ha notato che nessuno degli imputati proviene da Schleswig-Holstein. La data del processo non è ancora stata annunciata.

Due manifestanti di "Ultima Generazione" si sono temporaneamente attaccati al suolo vicino a un aereo privato all'Aeroporto di Sylt il 10 agosto. Il loro piano di spruzzare il colore sul velivolo è stato frustrato dall'intervento rapido del personale dell'aeroporto.

Un terzo attivista è stato fermato dalla polizia e portato via lungo la linea del recinto. Le donne sono state rimosse dal suolo e portate via in un veicolo della polizia. Gli attivisti avevano precedentemente tagliato un buco nella recinzione dell'aeroporto per accedere all'area ristretta.

"Ultima Generazione": fallimento della protesta

"Ultima Generazione" aveva intenzione di spruzzare la frase "Il petrolio uccide" sull'aereo privato, secondo Christian Bergemann, portavoce di "Ultima Generazione". Essi credono che le persone ricche contribuiscano significativamente al cambiamento climatico. Secondo loro, i proprietari di aerei privati, limousine e superyacht non rinuncerebbero volontariamente a tali lussi. Per ridurre queste emissioni, essi sostengono la necessità di una legislazione.

Attacco arancione all'aeroporto (giugno 2023)

Cinque attivisti di "Ultima Generazione" a Sylt hanno spruzzato di arancione un aereo privato sulla pista dell'aeroporto e si sono attaccati alla sua superficie nel giugno 2023. Il danno stimato al velivolo da solo ammonta almeno a un milione di euro, come calcolato dall'Ufficio del Procuratore di Flensburg.

L'indagine sui reati di danneggiamento e intrusione contro i tre individui di "Ultima Generazione" è gestita dall'Ufficio del Procuratore di Flensburg, come dichiarato da un portavoce. L'Agenzia Tedesca di Stampa ha riferito il divieto di 14 giorni loro imposto dalla Direzione di Polizia di Flensburg.

