- Gli attivisti ambientalisti hanno imposto un blocco sull'isola di Sylt.

Dopo un incidente all'aeroporto di Sylt, i membri del gruppo climatico "Ultima Generazione" sono temporaneamente proibiti dall'isola: "È stato imposto un divieto di residenza di 14 giorni a Sylt per i tre individui," ha confermato un rappresentante dell'ufficio stampa della direzione di polizia di Flensburg all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur su richiesta. Il divieto è in vigore fino al 23 agosto.

Tuttavia, questo non significa che tutti coloro che arrivano sull'isola in treno, traghetto o aereo saranno perquisiti. Non è necessario a causa della mancanza di personale, ha spiegato il rappresentante. Il rispetto del divieto di residenza verrà monitorato durante le attività quotidiane sull'isola.

Indagine in corso dopo l'incidente a Sylt:

La procura di Flensburg sta attualmente indagando sui tre attivisti dell'alleanza. Sono accusati di danneggiamento e intrusione. La data esatta del processo non è ancora stata annunciata.

Due manifestanti del gruppo "Ultima Generazione" si sono temporaneamente incollati a terra accanto a un jet privato all'aeroporto di Sylt il 10 agosto. Il loro tentativo di dipingere l'aereo è stato impedito dall'azione rapida del personale dell'aeroporto.

Un terzo attivista è stato fermato alla recinzione dalla polizia e trattenuto. Le donne sono state rimosse dal terreno e anche trasportate via in un veicolo della polizia. I manifestanti avevano precedentemente tagliato un buco nella recinzione dell'aeroporto per accedere all'area.

Ultima Generazione: la protesta fallisce

"Ultima Generazione" aveva intenzione di dipingere le parole "Il petrolio uccide" sul jet privato, secondo Christian Bergemann, portavoce di "Ultima Generazione", come riferito dall'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Secondo loro, i milionari e i miliardari contribuiscono in modo sproporzionato al cambiamento climatico. I proprietari di jet privati, limousine e superyacht sono improbabili a rinunciarvi volontariamente, credono i manifestanti. Pensano che siano necessarie leggi per ridurre queste emissioni.

I manifestanti di "Ultima Generazione" sono attualmente sotto indagine da parte dell'ufficio del procuratore di Flensburg per i reati di danneggiamento e intrusione dopo l'incidente all'aeroporto di Sylt. Nonostante il divieto temporaneo per i tre individui, la responsabilità di monitorare il rispetto del divieto grava sulle autorità durante le attività quotidiane sull'isola.

