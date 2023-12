I fatti

Gli attentati di Charlie Hebdo del 2015 in breve

La rivista Charlie Hebdo ha iniziato le pubblicazioni nel 1970 con l'obiettivo di fare satira su religione, politica e altri argomenti. La maggior parte dei collaboratori proveniva dalla pubblicazione Hara-Kiri, che fu vietata dopo aver deriso la morte dell'ex presidente Charles de Gaulle.

Il Charlie del titolo si riferisce a Charlie Brown dei cartoni animati Peanuts. Hebdo è l'abbreviazione di hebdomadaire, cioè settimanale, in francese.

La rivista ha cessato le pubblicazioni negli anni '80 per mancanza di fondi. Ha ripreso le pubblicazioni nel 1992.

Nel 2006, Charlie Hebdo ha ristampato controverse vignette del profeta Maometto apparse originariamente sul giornale danese Jyllands-Posten. Il presidente francese Jacques Chirac ha criticato la decisione e l'ha definita "un'evidente provocazione".

Nel 2011, gli uffici della rivista sono stati distrutti da una bomba a benzina dopo la pubblicazione di una caricatura del profeta Maometto.

I sospetti

Cherif Kouachi:nato in Francia, di origine algerina. - Durante l'incontro con la polizia, Cherif Kouachi ha dichiarato alla BFMTV, affiliata della CNN, di essersi addestrato in Yemen con al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP). - Ha anche detto a BFMTV che in quel periodo ha incontrato Anwar al-Awlaki, il musulmano di origine americana che è stato il volto di AQAP fino a quando è stato ucciso nel 2011 in un attacco di droni degli Stati Uniti.

Said Kouachi:- Nato in Francia, di origine algerina.- A partire dal 2009, Kouachi si è recato spesso in Yemen, trascorrendovi mesi interi. - I funzionari statunitensi hanno dichiarato che nel 2011 Kouachi ha ricevuto un addestramento all'uso delle armi e ha lavorato con AQAP.

Amedy Coulibaly:- Nato in Francia, di origine senegalese.- Arrestato nel 2010 per aver tentato di liberare un algerino in carcere per un attentato alla metropolitana del 1995, ha trascorso un periodo in prigione. Cherif Kouachi era indagato per lo stesso complotto, ma non c'erano prove sufficienti per incriminarlo.- Prima di essere ucciso dalla polizia, Coulibaly avrebbe detto per telefono all'affiliata della CNN BFMTV di appartenere all'ISIS.

Hayat Boumeddiene:- Nata in Francia, di origine algerina.- Fidanzata di Coulibaly. - Inizialmente si pensava che avesse preso parte all'uccisione di una poliziotta a Montrouge e al successivo attentato al negozio di alimentari kosher. Inoltre, una fonte francese vicina ai servizi di sicurezza del Paese ha detto che si ritiene che Boumeddiene non sia più in Francia e che sia partita per la Turchia, "ovviamente per raggiungere la Siria". Il procuratore di Parigi Francois Molins ha indicato che Boumeddiene e la moglie di Cherif Kouachi si conoscevano bene, dicendo che si sono scambiate 500 telefonate nel 2014.

- Nel 2020, Boumeddiene viene processato in contumacia e riconosciuto colpevole di finanziamento del terrorismo e appartenenza a una rete criminale terroristica.

Cronologia

7 gennaio 2015 - Alle11:30 circa, alcuni uomini armati entrano con la forza negli uffici di Charlie Hebdo a Parigi. Gli assalitori dicono di voler vendicare il profeta Maometto e gridano "Allahu akbar", che secondo Molins significa "Dio è grande".

- Dodici persone vengono uccise: Otto impiegati, un ospite della rivista, un addetto alla manutenzione e un agente di polizia vengono uccisi.

- Dopo essere fuggiti dall'edificio, gli uomini armati incontrano un altro agente di polizia per strada e gli sparano a bruciapelo.

- Più tardi, la frase "Je Suis Charlie" ("Io sono Charlie") inizia a circolare sui social media. Migliaia di parigini scendono in strada per organizzare una veglia per le vittime.

8 gennaio 2015 - - La polizia fa il nome dei primi sospettati, i fratelli Cherif e Said Kouachi. La polizia li cerca in un'area a nord-est di Parigi, vicino a Villers-Cotterêts.

- Un morto: Un uomo armato vestito in modo simile a quello dell'attacco a Charlie Hebdo, tutto di nero e con un giubbotto antiproiettile, spara e uccide una poliziotta nel sobborgo parigino di Montrouge.

- I fratelli Kouachi rubano cibo e benzina da una stazione di servizio vicino a Villers-Cotterets, secondo quanto riferito da un benzinaio.

- Un funzionario delle forze dell'ordine statunitensi ha dichiarato alla CNN che entrambi i fratelli Kouachi erano presenti in un database statunitense di terroristi internazionali noti o sospetti, noto come TIDE, e che erano anche sulla no-fly list e lo erano da anni.

- In serata, la Torre Eiffel si oscura brevemente in memoria delle vittime.

9 gennaio 2015 - - Quattro persone vengono uccise: Al mattino, la polizia e le forze speciali francesi circondano un edificio a Dammartin-en-Goele, a nord-est di Parigi, dove i fratelli Kouachi si nascondono con un ostaggio.

- Nel pomeriggio, un uomo armato entra in un negozio di alimentari kosher nel sobborgo parigino di Porte de Vincennes, prendendo in ostaggio alcune persone. L'uomo armato viene identificato come Coulibaly. La polizia lo collega anche all'attacco di Montrouge. È stato identificato anche il suo presunto complice, Boumeddiene. I funzionari affermano che Coulibaly ha ucciso quattro ostaggi nel negozio di alimentari.

- Alle 17 circa, la polizia lancia un assalto all'edificio di Dammartin-en-Goele, dove si nascondono i fratelli Kouachi. I fratelli vengono uccisi.

- Poco dopo, la polizia lancia un'operazione contro Coulibaly nel negozio di alimentari kosher. Quattro ostaggi vengono uccisi e quindici salvati. Anche Coulibaly viene ucciso.

11 gennaio 2015 -- In tutta la Francia, circa 3,7 milioni di persone marciano in manifestazioni contro il terrorismo. A Parigi, 40 leader mondiali, tra cui il presidente francese Francois Hollande, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas e il primo ministro britannico David Cameron marciano con una folla di 1,5 milioni di persone.

13 gennaio 2015 - - In Israele si svolgono i funerali dei quattro ostaggi uccisi nel mercato kosher. Netanyahu partecipa.

- Hollande conferisce l'Ordine della Légion d'Honneur, la più alta onorificenza francese, postumo ai tre poliziotti uccisi negli attacchi, durante una cerimonia commemorativa presso la Prefettura di Polizia di Parigi.

- La Bulgaria arresta il francese Fritz-Joly Joachin con un mandato di arresto europeo, citando presunti legami con i terroristi e una possibile connessione con i fratelli Kouachi.

14 gennaio 2015 - - Charlie Hebdo pubblica una nuova edizione della sua rivista, con una vignetta del profeta musulmano Maometto in copertina, che regge un cartello con la scritta "Je suis Charlie".

- AQAP rivendica la responsabilità dell'operazione compiuta su Charlie Hebdo.

