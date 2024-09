Gli attacchi dei droni causano danni nell'area del Mar Nero intorno ad Odessa

10:31 Stoltenberg Parla delle Trattative Pre-Belliche: i Russi Hanno Presentato Mappe NATO IngannevoliIn un'intervista, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg parla dei tentativi diplomatici per prevenire l'invasione della Russia in Ucraina, avvenuta a febbraio 2022. All'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, guidata da Stoltenberg, i russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dai loro territori orientali, una richiesta che Stoltenberg ha giudicato inaccettabile ma ha scelto di affrontare attraverso il dialogo. Durante la riunione, i ministri degli esteri e della difesa russi hanno argomentato che l'Ucraina rappresentava una minaccia e hanno presentato mappe distorte che mostravano l'accerchiamento della NATO. In modo interessante, queste mappe non etichettavano il Danimarca come territorio NATO, dettaglio che Stoltenberg ha trovato strano. Non è chiaro se ciò fosse dovuto a incompetenza o a manipolazione deliberata. Ripensando a quegli eventi, Stoltenberg auspica che la NATO e i suoi alleati avessero preso misure più decise per rafforzare le capacità militari dell'Ucraina in anticipo, poiché ciò avrebbe potuto aumentare la soglia delle ostilità della Russia.

10:03 Wiegold sull'Accordo di Stazionamento: "La Lituania Vede la Brigata di Combattimento Tedesca come Aiuto"La Germania e la Lituania firmano un accordo governativo, assicurando alla Lituania che una brigata di combattimento tedesca sarà dispiegata all'interno dei suoi confini. L'analista militare Thomas Wiegold offre informazioni sullo sfondo e l'importanza dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Kim Cerca di Rafforzare la Collaborazione con MoscaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso il desiderio di intensificare la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui con il chairman del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media nordcoreani hanno riferito di una discussione completa sull'intensificazione del dialogo strategico tra i due paesi, sul rafforzamento della cooperazione per tutelare i loro interessi di sicurezza reciproci e sull'affrontare le questioni regionali e internazionali. L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud biasimano la Corea del Nord per aver fornito armi alla Russia durante il conflitto ucraino. La Corea del Nord respinge fermamente queste accuse come infondate.

08:59 Potenziamento della Potenza di Fuoco contro la Russia? Starmer e Biden ne Discuteranno Ancora all'Assemblea Generale dell-ONUSi profila un nuovo dibattito sulla questione se l'Ucraina sia autorizzata ad utilizzare armi occidentali estese contro i bersagli russi. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato ciò dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale è stata posticipata una decisione sulla questione. Starmer ha fatto riferimento a una discussione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la settimana prossima con un gruppo più ampio di persone. I media britannici riferiscono che Biden sarebbe disposto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi con la tecnologia USA, ma non i razzi USA stessi.

08:23 Zelensky Sulla Strategia di Trump: "I Messaggi della Campagna sono Messaggi della Campagna"Il candidato presidenziale repubblicano americano Donald Trump ha costantemente dichiarato di poter porre fine al conflitto ucraino in un giorno senza rivelare un piano specifico. Quando gli è stato chiesto di chiarire la sua affermazione durante un'intervista di CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto: "Non posso comprenderlo attualmente poiché non ho informazioni sulle specifiche delle sue intenzioni". Zelensky sostiene che si sta svolgendo una campagna elettorale USA. "E i messaggi della campagna sono messaggi della campagna", ha aggiunto. "A volte non sono completamente veritieri". Tuttavia, Zelensky ha menzionato di aver parlato con Trump due mesi prima e che Trump aveva espresso il suo sostegno all'Ucraina. Ha descritto la conversazione come costruttiva.

07:27 ISW: la Russia Ha Bisogno di Soldati in aggiunta a Kursk per Espellere gli UcrainiLa Russia continua i suoi contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non percepisce un'operazione su larga scala per eliminare completamente gli ucraini. L'ISW, con sede a Washington D.C., indica che le autorità russe si sono principalmente affidate a coscritti inesperti e male equipaggiati, insieme a piccole unità dell'esercito regolare russo e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera. Secondo l'analisi del think tank, un'offensiva russa per espellere gli ucraini dalla regione di Kursk richiederebbe probabilmente più personale e risorse di quelli attualmente dispiegati nella zona, soprattutto se molte delle unità presenti mancano di esperienza di combattimento.

06:49 L'Ucraina Soffre Attacchi di DroniSecondo le forze armate ucraine, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed durante la notte. L'esercito russo ha lanciato diverse squadriglie di attacchi con droni, ha riferito l'aeronautica ucraina. Allarmi sono stati attivati in quasi tutte le regioni del paese, comprese quelle dell'Odessa. La marina ha dichiarato di aver abbattuto nove droni nella regione dell'Odessa. Si sono udite esplosioni nella città di Odessa, ma non ci sono state segnalazioni di vittime fino ad ora.

06:13 Mützenich Proposta un'Iniziativa di Pace InternazionaleIl capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich propone la formazione di un gruppo di contatto internazionale per avviare un'iniziativa di pace nel conflitto ucraino. Secondo lui, è ora il momento per gli alleati occidentali di creare un gruppo di contatto per avviare un processo, dice al "Rheinische Post". "Il Cancelliere Federale e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sul fatto che ora è il momento di intensificare gli sforzi per le trattative di pace e che la Russia dovrebbe essere coinvolta nella prossima summit per la pace". Chiamato a suggerire i potenziali membri di un tale gruppo di contatto, Mützenich propone paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come entità responsabili. "In questi paesi, la convinzione sta crescendo che l'aggressione russa potrebbe diventare un peso". Pertanto, il ruolo di un gruppo di contatto "potrebbe essere promettente" e potrebbe svolgere un ruolo significativo di mediazione.

05:41 Possibili Cambiamenti nella Strategia di Estensione delle Sanzioni dell'UE Secondo i diplomatici, la Commissione UE sta esaminando tre possibili strategie per come potrebbero procedere in futuro le sanzioni contro la Russia. Queste strategie sono state presentate ai diplomatici europei venerdì, lo confermano diverse fonti interne. La causa è il congelamento dei beni della banca centrale russa, essenziali per concedere un prestito da 50 miliardi di dollari dai paesi del G7 all'Ucraina. Questi beni sono stati congelati sin dall'attacco russo all'Ucraina.

03:40 Frammenti di Droni Colpiscono Edificio Comunale a Kyiv Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, riferisce tramite l'app di messaggistica Telegram che frammenti di droni hanno colpito un edificio comunale nella capitale ucraina. I frammenti sono atterrati su un edificio municipale nel distretto di Obolon a nord del centro città all'alba. Klitschko ha inoltre dichiarato che i servizi di emergenza si stavano recando sulla scena. In precedenza, il sindaco aveva spiegato che le unità di difesa aerea erano operative nella capitale.

01:35 Kim Jong Un Promette Maggiore Cooperazione con Shoigu Il leader nordcoreano Kim Jong Un promette al segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, una maggiore cooperazione. Come riferito dall'agenzia di stampa statale KCNA, i due uomini hanno avuto una conversazione approfondita durante la visita di Shoigu a Pyongyang, portando a un consenso soddisfacente su questioni come una più ampia "cooperazione per difendere gli interessi di sicurezza reciproci". Shoigu, che era ancora ministro della difesa russo fino a maggio, aveva avviato relazioni più strette tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang lo scorso luglio.

23:36 "Piano di Vittoria" da Presentare da Zelensky a Biden in Settembre Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre. "Presenterò il piano per la vittoria," ha detto il capo di stato durante un'apparizione nella capitale ucraina, Kyiv. Si tratta di un sistema di decisioni interdipendenti che fornirà all'Ucraina forze sufficienti per indirizzare la guerra verso la pace. "Tali vittorie in conflitto possono essere giustamente terminate in diversi modi: o scacciando l'esercito occupante con la forza o con la trattativa," ha spiegato Zelensky. Ciò garantirà l'effettiva indipendenza del paese. Tuttavia, Kyiv si affida al sostegno degli Stati Uniti per la posizione forte necessaria.

22:59 Cambio di Direzione degli Attacchi delle Truppe Russe La situazione nel sud-est del paese rimane critica, secondo l'esercito ucraino. Ci sono stati 115 scontri, ha riferito lo Stato Maggiore a Kyiv nel suo rapporto serale. "La situazione più critica oggi era nella direzione di Kurachove, inoltre il nemico era attivo anche nella direzione di Lyman e Pokrovsk," ha detto. Kurachove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Pokrovsk era stato a lungo considerato la principale direzione di attacco delle truppe russe. Recentemente, tuttavia, i russi sono riusciti a ottenere solo limitati guadagni territoriali in quella zona. Invece, hanno allargato l'asse di attacco verso sud per catturare la città mineraria di Hirnyk vicino a Kurachove.

22:18 Rapporto di Soccorso da Zelensky sull'Avanzata a Kursk L'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk sta dando i risultati sperati, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, l'esercito nemico è stato fermato, e nel Donetsk, l'avanzata russa si è rallentata, dice. La Russia non ha ancora ottenuto successi significativi nella sua controffensiva a Kursk. Gli esperti avevano precedentemente dubitato del dispiegamento di grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk. La Russia rivendica di aver ripreso dieci dei 100 villaggi occupati.

21:46 "L'Ovest Ha Paura" - Riferimenti Diretti di Zelensky sui Alleati Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa l'Occidente di avere "paura" di discutere l'aiuto all'Ucraina nel abbattere i missili russi. "Se gli alleati insieme abbattono i missili e i droni nelle regioni del Medio Oriente, perché non c'è ancora una decisione simile per abbattere i missili russi e gli Shaheds nel cielo dell'Ucraina?" ha detto Zelensky a una conferenza a Kyiv. "Hanno paura anche solo di dire: 'Stiamo lavorando su questo'. E questo accade anche quando i missili e i droni si dirigono letteralmente verso il territorio dei nostri vicini," ha detto il capo di stato ucraino. "È vergognoso per il mondo democratico."

21:30 Stima del Distribuzione dei Droni Iraniani da parte della Russia La Russia ha distribuito 8060 droni iraniani Shahed in Ucraina dal'inizio della guerra, secondo il governo ucraino. Non ci sono ancora dichiarazioni dall'Iran o dalla Russia. L'Ucraina ha accusato per la prima volta il governo iraniano di fornire i droni kamikaze alla Russia in autunno 2022.

20:43 Sull'Utilizzo di Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina: gli USA Evitano le Risposte A Washington, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono previsti per discutere. Si vocifera di possibili annunci riguardanti l'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo i resoconti del 'Guardian' UK, il Regno Unito ha dato all'Ucraina il permesso di utilizzare i missili Storm-Shadow. Tuttavia, si suggerisce che nessuna delle due parti rivelerà dettagli su questa questione durante l'incontro odierno. John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale, commenta, "Non mi aspetto un annuncio oggi sull'impiego di armi a lungo raggio all'interno della Russia - decisamente non dagli Stati Uniti." Conferma solo che stanno ancora discutendo "le tipologie di capacità che verranno offerte all'Ucraina" con il Regno Unito, la Francia e altri alleati. Kirby rimane vago quando interrogato su eventuali cambiamenti nella posizione del governo degli Stati Uniti, dicendo, "Non entrerò in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo commentare in un determinato momento."

