Gli attacchi aerei russi nell'est dell'Ucraina hanno causato una morte <unk> Mosca annuncia incendi negli impianti di stoccaggio del petrolio

Nella primissima mattinata, le forze russe hanno rivendicato la responsabilità dell'uccisione di quattro persone e della distruzione di una residenza a Izmajilivka, come riportato da Filashkin su Telegram. Le vittime appartenevano alla stessa famiglia. Due ulteriori decessi sono stati registrati a seguito di un attacco vicino a Chasiv Yar, insieme a ingenti danni alle proprietà, come notato anche da Filashkin.

Le unità militari russe continuano a spingere verso est in Ucraina, avvicinandosi al cruciale hub logistico di Pokrovsk. Diversi insediamenti sono stati apparentemente conquistati, secondo le fonti russe. In una nota del mercoledì, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver acquisito Komyshuvakha, situata circa 20 chilometri a sud-est di Pokrovsk.

In risposta all'avanzata russa, le autorità ucraine hanno ordinato evacuazioni di massa nella zona. Come dichiarato dal governatore Filashkin, martedì sono state evacuate 2718 persone, di cui circa 400 minori.

Di conseguenza, due depositi di carburante nelle regioni russe di Rostov e Kirov hanno subito incendi a seguito di attacchi con droni ucraini. I pompieri continuano a combattere l'incendio nel distretto di Kamensky, come dichiarato dal governatore di Rostov Vasily Golubev su Telegram. Non sono state segnalate ferite o minacce per le case vicine.

Le fonti di sicurezza ucraine hanno sostenuto che l'impianto colpito era "un componente integrante" dell'approvvigionamento delle truppe di occupazione russe.

In città russe come Kotelnich, situata nella regione occidentale di Kirov, un deposito di carburante è stato anche attaccato da droni, secondo il governatore Alexander Sokolov. Gli incendi sono stati presto spenti, senza segnalare feriti o danni. La regione di Kirov si trova a 1100 chilometri dal confine ucraino. Si tratta del primo incidente del genere nella regione dal'inizio della guerra ucraina del 2022.

Dall'inizio del conflitto, l'Ucraina ha condotto attacchi di rappresaglia contro le strutture russe di petrolio e gas, in risposta agli attacchi russi all'infrastruttura energetica ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha elogiato gli attacchi delle sue forze contro le strutture petrolifere russe, sostenendo che contribuiranno a una "soluzione giusta" del conflitto.

Il Cremlino ha espresso disapprovazione per la decisione di Kiev di non rinnovare il contratto con il fornitore di gas russo Gazprom, che fornisce gas russo all'Europa attraverso l'Ucraina oltre il 31 dicembre, sostenendo che ciò "[danneggerebbe] gli interessi dei consumatori europei".

Nonostante il conflitto in corso, la Russia è riuscita a consegnare più di 14 miliardi di metri cubi di gas all'Europa attraverso l'Ucraina nel 2023, con i principali destinatari che sono l'Austria, l'Ungheria e la Slovacchia.

Nel frattempo, la nomina del primo ministro britannico Keir Starmer ha visto la Germania e la Gran Bretagna ribadire il loro sostegno all'Ucraina. Entrambi i paesi rimangono saldi nel sostenere l'Ucraina, come affermato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD) in una conferenza stampa congiunta. "Continueremo a fornire il nostro sostegno finanziario, economico, politico e militare come necessario", ha affermato. L'accordo di cooperazione bilaterale recentemente annunciato tra Germania e Regno Unito, comunicato da Scholz e Starmer, contribuirà anche a difendere l'Ucraina. "Siamo risoluti nel scoraggiare una Russia più aggressiva, nel sostenere l'Ucraina e nel rafforzare la difesa europea", si legge nella dichiarazione congiunta.

La forza aerea russa ha condotto una massiccia raffica di attacchi con missili e droni contro l'Ucraina lunedì e martedì notte, prendendo di mira l'infrastruttura energetica e causando diverse vittime. Il presidente ucraino Selenskyj ha costantemente fatto appello per la rapida consegna di moderne sistemi di difesa aerea dai alleati.

