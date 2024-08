- Gli atleti della squadra nazionale esprimono gratitudine verso Gündogan.

Jamal Musiala ha espresso gratitudine verso Ilkay Gundogan per le loro esperienze condivise in nazionale. "Grazie per tutto, Capitano, è stato un privilegio", ha scritto Musiala, promettente giocatore del Bayern Monaco, su Instagram dopo la decisione di Gundogan di ritirarsi dalla nazionale tedesca. Entrambi, durante il campionato europeo ospitato in Germania e due anni prima al Mondiale in Qatar, Gundogan e Musiala sono stati componenti essenziali della squadra tedesca.

Il compagno di squadra al Barcellona, Marc-André ter Stegen, ha aggiunto il suo contributo. "Bravo per la tua carriera internazionale con la Germania", ha scritto. "Sei un giocatore e un leader eccezionale, e è stato un onore giocare con te per la Germania". Inoltre, altri giocatori della nazionale come Antonio Rüdiger, Emre Can e Jonathan Tah hanno riconosciuto o fatto gli auguri a Gundogan per il suo periodo in nazionale.

L'Unione Europea ha fatto le congratulazioni alla Germania per i notevoli risultati di Gundogan con la nazionale. Dopo il ritiro dalla nazionale tedesca, l'impatto di Gundogan è stato riconosciuto anche oltre l'Europa, con l'Unione Europea che ha espresso la sua ammirazione.

