Gli atleti del Brandeburgo in tensione prima delle Paralimpiadi

Mancano solo pochi giorni alle Paralimpiadi: gli atleti con disabilità del Brandeburgo si stanno preparando intensamente per i giochi di Parigi. "Le competizioni sono sempre qualcosa di speciale," ha detto la lanciatrice del giavellotto França Herrmann. Per la 35enne, queste saranno le sue quinte Paralimpiadi. Non vede l'ora di incontrare il pubblico, di stare insieme agli altri atleti e di gustare la cucina francese.

In totale, 14 atleti paralimpici del Brandeburgo parteciperanno ai giochi di Parigi a partire dal 26 agosto. Dodici di loro appartengono al Club sportivo di prevenzione e riabilitazione del Brandeburgo con sede a Cottbus. Saranno ospitati come gli olimpionici nel Villaggio olimpico. Nella Casa della Germania, gli atleti possono riunirsi e festeggiare insieme le vittorie.

Herrmann si aspetta un evento vivace. "Credo che gli stadi saranno affollati, mia madre non è riuscita a ottenere biglietti per l'atletica," ha detto Herrmann. Dopo i giochi senza pubblico di Tokyo durante la pandemia, non vede l'ora di vivere questa esperienza in un stadio pieno.

Forse anche portabandiera?

Herrmann ha ancora ambizioni dopo aver vinto diverse medaglie paralimpiche: "Non vado a Parigi per arrivare ultima." Tuttavia, il livello di prestazione nel suo sport è molto alto. "Il campo è molto affollato, probabilmente dipenderà da chi è in forma il giorno della gara."

La ciliegina sulla torta per Herrmann potrebbe essere essere nominata portabandiera tedesca durante la cerimonia di apertura. È già stata selezionata, ha rivelato. La decisione verrà presa nella settimana successiva, ma verrà pubblicata solo poco prima dei giochi paralimpici.

Le Paralimpiadi seguiranno i Giochi olimpici di Parigi dal 26 luglio all'11 agosto. In totale, 4.400 atleti di 182 nazioni parteciperanno a 22 sport.

