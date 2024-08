- Gli astronauti sono bloccati sulla ISS da mesi.

A causa di problemi con la navicella spaziale "Starliner", due astronauti della NASA devono prepararsi per trascorrere diversi mesi in più sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sono arrivati più di due mesi fa per una missione inizialmente prevista per circa una settimana. Non è ancora stata fissata una data di ritorno, come annunciato da NASA in una conferenza stampa.

Attualmente sono in discussione due opzioni: in primo luogo, il ritorno previsto degli astronauti Suni Williams e del suo collega Barry Wilmore a bordo della "Starliner". Tuttavia, i problemi con i motori e le perdite di elio devono ancora essere risolti.

La seconda opzione è che la "Starliner" potrebbe tornare sulla Terra senza equipaggio, ma ciò richiederebbe anche una riconsfigurazione software completa. Il lancio della "Crew 9" con il "Crew Dragon" di SpaceX, recentemente posticipato da agosto a settembre a causa di queste difficoltà, potrebbe quindi essere effettuato solo con due astronauti invece di quattro. Williams e Wilmore farebbero parte di questo equipaggio e tornerebbero sulla Terra con i loro due colleghi nel febbraio 2025.

Gli astronauti dell'ISS "pronti a fare ciò che serve"

Williams e Wilmore sono attualmente di grande aiuto con le attività a bordo dell'ISS e sono coinvolti in tutte le discussioni, ha detto il responsabile della NASA Steve Stich. "Sono pronti a fare ciò che serve." Una decisione finale sui prossimi passi è probabile che venga presa entro metà agosto.

La "Starliner" è una navicella spaziale parzialmente riutilizzabile composta da una capsula per l'equipaggio alta circa tre metri e un modulo di servizio. A differenza del "Crew Dragon" dell'azienda di Elon Musk SpaceX, non atterra sull'acqua ma sulla Terra.

"Starliner" in servizio dal 2022

La navicella spaziale è partita per il suo primo volo di prova con equipaggio dal complesso spaziale di Cape Canaveral, nello stato americano della Florida, all'inizio di giugno dopo anni di ritardi. Nel maggio 2022, la "Starliner" ha completato con successo il suo primo volo non equipaggiato verso l'ISS e vi è rimasta per quattro giorni. In futuro, dovrebbe trasportare astronauti verso l'ISS come alternativa al "Crew Dragon" di SpaceX.

