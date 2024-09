Gli astronauti cinesi stanno cercando un atterraggio lunare entro il 2030. Recentemente hanno acquistato una nuova tuta spaziale per facilitare l'impresa.

Il nuovo completo rosso e bianco, svelato dalla Cina durante il fine settimana, è stato progettato per resistere alle temperature estreme, alla radiazione e alla polvere della Luna. Fornisce agli astronauti la flessibilità fisica necessaria per svolgere i compiti sulla superficie lunare, come riferito dai media statali.

La tuta spaziale presenta una fotocamera integrata a lungo e breve raggio, una console operativa e un visore resistente al riverbero, secondo le immagini della televisione di stato CCTV. Gli astronauti cinesi popolari Zhai Zhigang e Wang Yaping hanno dimostrato la flessibilità della tuta piegandosi e salendo una scala nel video.

La tecnologia innovativa ha ricevuto riconoscimento internazionale.

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha pubblicato il video della CCTV sulla piattaforma X, accompagnato dalle sue osservazioni.

"Nel frattempo, negli Stati Uniti, l'FAA sta soffocando il programma spaziale nazionale nella carta rossa!" ha scritto, apparentemente implicando l'avanzamento rapido della Cina nell'esplorazione spaziale rispetto agli Stati Uniti.

CNN ha contattato l'FAA per un commento.

Il successo di SpaceX e la ricchezza personale di Elon Musk sono stati rafforzati dai consistenti contratti governativi mentre NASA ha abbracciato il settore privato per l'esplorazione e la logistica spaziale.

Leader nello Spazio

La mostra della tuta per l'atterraggio lunare della Cina coincide con la determinazione della Cina di stabilirsi come potenza spaziale globale - un dominio che le nazioni, comprese gli Stati Uniti, stanno utilizzando sempre di più per il guadagno scientifico e le risorse strategiche.

L'Amministrazione spaziale nazionale cinese ha eseguito una serie di missioni lunari robotiche sempre più complesse, come il primo recupero di campioni lunari dal lato lontano della Luna all'inizio di quest'anno. Hanno l'ambizione di diventare il secondo paese a mandare astronauti sulla Luna, con piani per lanciare la loro prima missione equipaggiata entro il 2030.

Gli Stati Uniti, che non hanno mandato astronauti sulla Luna dal 1972, stanno pianificando di inviare un equipaggio in questo decennio, anche se hanno posticipato la tempistica iniziale per la loro missione Artemis III. Questa missione non decollerà almeno fino a settembre 2026, come ha rivelato NASA all'inizio di quest'anno. Hanno presentato un prototipo della loro tuta spaziale Artemis III, l'AxEMU, nel 2023.

La nuova tuta spaziale cinese è stata celebrata su tutti i media statali come un passo significativo nel programma di missioni equipaggiate della Cina, con gli esperti che sottolineano l'importanza di una tuta specificamente adattata alle condizioni lunari invece di quelle utilizzate nelle passeggiate spaziali nella stazione spaziale orbitale Tiangong cinese.

L'esosfera sottile della Luna la rende un ambiente difficile, con le temperature che raggiungono i 121°C (250°F) vicino all'equatore lunare durante il giorno e scendono a -133°C (-208°F) durante la notte, secondo la NASA.

"Durante le attività extraveicolari lunari, gli astronauti si troveranno in un ambiente naturale lunare difficile. Fattori ambientali complessi come il vuoto alto, la bassa gravità, la polvere e il terreno lunare, le temperature estreme e la forte radiazione avranno un significativo impatto sul lavoro e sulla protezione", ha dichiarato Wu Zhiqiang, vice capo progettista dei sistemi degli astronauti al Centro di ricerca e addestramento degli astronauti della Cina, alla televisione di stato CCTV.

Inoltre, l'estetica della tuta è stata apprezzata, con i media statali che descrivono le strisce rosse sulle sue membra superiori come ispirate alle fasce delle "apsaras volanti", o divinità, e le membra inferiori che assomigliano a "fiamme di lancio del razzo".

Un altro progettista, Wang Chunhui, ha dichiarato ai media statali che le proporzioni della tuta farebbero sembrare gli astronauti più spiritati e maestosi, rappresentando la Cina in modo potente e bello sulla Luna.

In precedenza quest'anno, gli ufficiali cinesi hanno annunciato il nome della navicella spaziale per la missione equipaggiata lunare - con la navicella spaziale chiamata Mengzhou, o Vascello dei Sogni, e il lander, Lanyue, o Abbracciare la Luna.

La missione è parte di un insieme più ampio di obiettivi lunari, compresa l'ambizione della Cina di stabilire una stazione di ricerca internazionale sulla Luna entro il 2040.

