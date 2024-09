Gli astronauti cinesi mirano ad atterrare sulla luna entro il 2030 e hanno recentemente presentato una nuova tuta spaziale per facilitare questa missione.

Il nuovo completo rosso e bianco, svelato dalla Chinese National Space Administration (CNSA) nel fine settimana, è stato progettato per resistere alle estreme variazioni di temperatura, alla radiazione e alla polvere della Luna, offrendo agli astronauti la flessibilità per svolgere compiti sulla superficie lunare, secondo i media ufficiali della CNSA.

Il completo è dotato di telecamere integrate a lunga e corta distanza, una console operativa e una visiera antiparlamento, come mostrato in una trasmissione CCTV in cui gli astronauti Zhai Zhigang e Wang Yaping dimostrano la flessibilità e la mobilità del completo, eseguendo acrobazie come scalare una scala.

L'attenzione a livello globale si è concentrata su questa innovazione tecnologica.

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha condiviso un post con il video CCTV su piattaforma X, accompagnato da un commento sarcastico sulla presunta burocrazia del Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

CNN ha contattato l'FAA per un commento.

I progressi di SpaceX, nonché la fortuna personale di Musk, sono stati alimentati da contratti governativi su larga scala dopo che NASA ha affidato il settore privato per l'esplorazione e la logistica spaziale.

Pioniere spaziale

La presentazione del completo per l'atterraggio sulla Luna da parte della Cina arriva mentre il paese cerca di emergere come un importante attore spaziale, un'area di interesse per i paesi, compresi gli Stati Uniti, non solo per i progressi scientifici, ma anche per le risorse e la sicurezza nazionale.

La CNSA ha eseguito una serie di missioni robotiche lunari sofisticate negli ultimi anni, come il "primo" ritorno di campioni lunari dal lato lontano della Luna quest'anno. Il suo obiettivo è diventare il secondo paese a far atterrare gli astronauti sulla Luna, con la sua prima missione equipaggiata prevista "entro il 2030".

Gli Stati Uniti, che non hanno inviato astronauti sulla Luna dal 1972, stanno pianificando di inviare un equipaggio entro questo decennio, sebbene la tabella di marcia della loro missione Artemis III iniziale sia stata posticipata almeno fino a settembre 2026. NASA ha rivelato un prototipo del suo completo Artemis III, l'AxEMU, nel 2023.

Il nuovo completo di China è stato elogiato dai media ufficiali come un passo importante nel cronoprogramma della missione lunare del paese, con gli esperti che sottolineano la necessità di un completo specificamente progettato per le condizioni lunari rispetto a quelli utilizzati dagli astronauti nella stazione spaziale orbitale Tiangong della Cina.

L'esosfera sottile della Luna la rende un ambiente spietato, soggetta sia ai raggi del sole che al freddo dello spazio. Per esempio, le temperature vicino all'equatore lunare possono raggiungere un'impressionante 121°C durante il giorno e precipitare a un gelido -133°C durante la notte, secondo la NASA.

"Durante le attività extraveicolari sulla Luna, gli astronauti si troveranno in un ambiente naturale lunare harsh, esposti a fattori ambientali complessi come il vuoto alto e la bassa gravità, la polvere e il terreno lunare, il complesso paesaggio superficiale lunare, le temperature elevate e basse e la forte radiazione", ha detto Wu Zhiqiang, vice capo progettista dei sistemi degli astronauti al China Astronaut Research and Training Center, a CCTV.

Inoltre, il design del nuovo completo è stato elogiato per il suo aspetto estetico, con i media di stato che attribuiscono le strisce rosse sulle sue membra superiori alle "cinture delle apsaras volanti", o divinità nell'arte occidentale antica, mentre le membra inferiori assomigliano a "fiamme di lancio del razzo".

Un altro progettista, Wang Chunhui, ha detto ai media di stato che le proporzioni del completo daranno agli astronauti un aspetto più energico e notevole, rendendo la Cina forte e attraente quando poseranno piede sulla Luna.

Inizio quest'anno, le autorità cinesi hanno rivelato il nome della navicella spaziale per la missione equipaggiata lunare - chiamata Mengzhou, o Vascello dei Sogni, e il lander, Lanyue, o Abbracciando la Luna.

La missione fa parte degli obiettivi lunari più ampi della Cina, compreso il piano di stabilire una stazione di ricerca internazionale sulla Luna entro il 2040.

Il mondo osserva mentre la Cina cerca di stabilirsi come un importante attore nell'esplorazione spaziale, con il piano di diventare il secondo paese a far atterrare gli astronauti sulla Luna entro il 2030. Il nuovo completo lunare della Cina, con caratteristiche adatte alle condizioni lunari, ha ricevuto elogi da esperti e funzionari.

