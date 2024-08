Gli associati di Trump affrontano un'udienza critica nel processo di sovversione elettorale in Arizona

Questo segna l'udienza iniziale ad alto rischio dal momento in cui una giuria di grandi jury ha incriminato i finti elettori dell'Arizona, insieme a diversi alleati dell'ex Presidente Trump, come Rudy Giuliani, Mark Meadows e Christina Bobb, all'inizio dell'anno. Gli avvocati di questi associati di Trump affermano che i pubblici ministeri stanno cercando di applicare severe pene per costringere i imputati a collaborare.

Il procuratore generale dell'Arizona ha accusato gli alleati di Trump di aver commesso numerosi reati in un'unica occasione, una designazione nella legge statale che aumenta la probabilità di una condanna detentiva invece di pene più leggere per i primi offensori.

Durante l'udienza, prevista per questo lunedì, il giudice Bruce Cohen, nominato dall'ex governatore Janet Napolitano, ascolterà gli argomenti di entrambe le parti. La decisione del giudice avrà un impatto significativo sulla direzione del caso in futuro.

I pubblici ministeri respingeranno le accuse di non aver fornito prove sostanziali che collegano alcuni imputati a un presunto complotto durante le udienze segrete della giuria di grandi jury.

L'udienza chiave si svolge poco dopo che Trump, che non è stato incriminato in questo caso dell'Arizona ma è stato menzionato come "coimputato non incriminato 1" nei documenti del tribunale, ha tenuto un comizio nello stato chiave per la sua campagna presidenziale del 2024.

Trump è sfuggito a un processo in entrambi i casi penali in cui è stato accusato di aver tentato di minare le elezioni del 2020, ma l'udienza dell'Arizona evidenzia che molti di quelli che hanno tentato di mantenere Trump al potere ancora affrontano rischi legali significativi.

La maggior parte dei membri della giuria di grandi jury dell'Arizona che hanno incriminato i 18 alleati di Trump per i loro ruoli nel tentativo di rovesciare le elezioni del 2020 hanno espresso il desiderio di incriminare anche l'ex presidente.

Secondo i documenti del tribunale, il pubblico ministero capo ha fatto appello alla giuria di grandi jury di non incriminare Trump, presentando una presentazione PowerPoint per spiegare il suo ragionamento.

Trump è stato incriminato a livello federale per i suoi tentativi di capovolgere la legittima vittoria elettorale di Joe Biden del 2020 dal procuratore speciale Jack Smith e in Georgia dalla procuratrice distrettuale di Fulton County Fani Willis.

I pubblici ministeri citeranno la loro decisione di non incriminare Trump durante l'udienza per confutare le affermazioni degli avvocati della difesa secondo cui il caso è motivato politicamente e dovrebbe essere respinto.

Mentre Trump non è stato incriminato nel caso di sottrazione elettorale dell'Arizona, l'indagine è ancora in corso e i pubblici ministeri non hanno escluso la possibilità di incriminare altre persone, compreso Trump, se emergeranno prove a sostegno di tale azione, secondo fonti di CNN.

Per il momento, i pubblici ministeri dell'Arizona stanno procedendo con il loro caso contro i 18 imputati e stanno valutando una data per il processo all'inizio del 2025.

I pubblici ministeri dell'Arizona hanno ottenuto il loro primo successo questo mese quando Jenna Ellis, un avvocato della campagna di Trump per le elezioni del 2020, ha accettato di collaborare in cambio della dismissione dei capi d'imputazione contro di lei.

Ellis è attesa per testimoniare contro altri imputati nel processo penale come parte del suo accordo. Era stata inizialmente incriminata per vari reati legati al suo presunto coinvolgimento nel piano di presentare false liste di elettori in un tentativo di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020.

Un altro dei finti elettori dell'Arizona ha raggiunto un accordo con i pubblici ministeri questo mese. Loraine Pellegrino, che ha firmato il documento fraudolento al centro del caso del procuratore generale dello stato, ha accettato di dichiararsi colpevole del reato di documento falso e ha visto i suoi capi d'imputazione rimanenti essere respinti.

Come per gli altri imputati incriminati nel caso dell'Arizona, Pellegrino stava affrontando numerosi reati per il suo presunto ruolo nel presunto complotto.

Gli altri imputati nel caso dell'Arizona, compresi diversi membri del partito repubblicano e l'ex assistente della Casa Bianca Boris Epshteyn, si sono dichiarati non colpevoli.

Udienza imminente per Meadows

Separatamente, gli avvocati di Mark Meadows, ex capo di gabinetto di Trump, affermano che l'incriminazione dell'Arizona riguarda i suoi doveri ufficiali come ultimo capo di gabinetto di Trump e quindi il suo caso dovrebbe essere trasferito in un tribunale federale.

In una presentazione in un tribunale federale, sostengono che le presunte azioni di Meadows, come la ricezione e la risposta a messaggi da parte di individui che tentano di influenzare il Presidente Trump o aggiornare Meadows sulle strategie e i progressi degli sforzi legali della campagna del Presidente, cadono sotto il Clause della Supremacia della Costituzione degli Stati Uniti e sono protette dall'adjudicazione del tribunale statale.

È stata fissata un'udienza per il 5 settembre, con il giudice John Tuchi a presiedere. Tuchi è stato nominato dall'ex Presidente Barack Obama.

Meadows ha affrontato sfide legali in precedenza. Lo scorso anno, ha presentato un appello simile in Georgia dopo essere stato incriminato per accuse simili di sottrazione elettorale dello stato del 2020.

L'udienza imminente per Mark Meadows è prevista per il 5 settembre, con il giudice John Tuchi a presiedere, mentre la sua squadra legale afferma che il suo caso dovrebbe essere trasferito in un tribunale federale a causa del suo ruolo come ultimo capo di gabinetto di Trump.

I processi politicamente carichi che coinvolgono gli associati di Trump continuano a fare notizia, con l'udienza dell'Arizona che si concentra sulle accuse di sottrazione elettorale e il tribunale federale che potrebbe sovrintendere al caso di Meadows a causa dei suoi doveri ufficiali.

