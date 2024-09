Gli assistenti di volo affiliati alla American Airlines approvano un nuovo accordo con il loro datore di lavoro.

Dopo aver ottenuto i voti dal quasi totale dei membri eleggibili degli assistenti di volo, un impressionante 87% ha votato a favore del nuovo accordo proposto, come riferito dal sindacato.

Di recente, i sindacati nei settori aerospaziale, edile, aviazione e ferrovieri hanno fatto campagna per aumenti salariali e migliori benefici per i dipendenti in risposta al mercato del lavoro stretto.

Gli assistenti di volo sono stati particolarmente vocalizzanti riguardo alla riforma della tradizione del settore di non pagare gli equipaggi per il tempo trascorso durante il processo di imbarco e l'attesa negli aeroporti prima e tra i voli.

Evidenziando alcuni dei miglioramenti nell'accordo, la presidente nazionale APFA Julie Hedrick ha dichiarato: "Il contratto introduce un sistema di pagamento innovativo per i periodi di sosta prolungati tra i voli per gli assistenti di volo American Airlines, rendendoli il primo gruppo di lavoratori sindacalizzati a garantire il pagamento per i tempi di imbarco".

Il patto, firmato a luglio, offre aumenti salariali immediati fino al 20,5%, uniti ad ajustamenti retroattivi della retribuzione per coprire il periodo di trattativa.

Inoltre, il nuovo accordo sindacale prevede aumenti salariali graduali nel tempo e affronta numerosi aspetti dell'equilibrio tra lavoro e vita privata che gli assistenti di volo avevano richiesto, secondo il sindacato.

Il processo di trattativa del contratto è stato avviato a gennaio 2020, ma è stato temporaneamente sospeso a causa delle circostanze legate alla pandemia, riprendendo poi a giugno 2021.

