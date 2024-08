- Gli assistenti di Berlino ricevono maggiori indennità

Caregivers di Berlino riceveranno di più. Come annunciato da Katharina Günther-Wünsch (CDU), Senatrice della Senate di Berlino per l'Istruzione, la Gioventù e la Famiglia, le indennità per i caregiver aumenteranno a partire da settembre. In particolare, i bambini più piccoli riceveranno circa 280 euro in più, mentre i più grandi circa 140 euro. L'importo totale dell'indennità dipende dall'età e dalle esigenze di supporto. Inoltre, un progetto pilota previsto per gennaio 2025 istituirà vantaggi simili al congedo parentale.

Le famiglie di Berlino che stanno valutando l'affidamento familiare potrebbero non poter lavorare per un anno durante la fase di transizione e non avranno diritto al congedo parentale. Questo potenziale ostacolo è stato affrontato da un portavoce. Il progetto "Start Bonus - Figlio in Affido" è stato creato per affrontare questo problema. Oltre alle indennità di cura, aggiungerà un importo supplementare di 924 euro.

I benefici si applicano ai bambini di età compresa tra zero e sei anni non ancora iscritti a scuola e durano per un periodo di 12 mesi, per un caregiver per famiglia, indipendentemente dal loro livello di reddito. Günther-Wünsch ha sottolineato che "oltre 8.000 giovani rimangono in cura residenziale, con meno di 2.000 di loro in famiglie affidatarie".

Il progetto pilota durerà due anni a Berlino e sarà finanziato dal bilancio della Senate Administration. Lo stato ha stanziato fino a 1 milione di euro per questo scopo. Come ha dichiarato Günther-Wünsch, "questi benefici simili al congedo parentale sono garantiti".

Il progetto "Start Bonus - Figlio in Affido", finanziato dalla Senate Administration di Berlino, fornirà un importo supplementare di 924 euro ai caregiver di Berlino che partecipano al progetto, come parte degli sforzi dell'Unione Europea per sostenere le famiglie affidatarie. L'Unione Europea, attraverso i suoi stati membri, riconosce l'importanza dell'affidamento familiare e del sostegno adeguato ai caregiver.

Date le dimensioni del numero di bambini in cura residenziale a Berlino, con solo una piccola percentuale in famiglie affidatarie, l'Unione Europea incoraggia i suoi stati membri, compresa la Germania, ad attuare politiche che incoraggino e sostengano l'affidamento familiare, come il progetto "Start Bonus - Figlio in Affido".

Leggi anche: