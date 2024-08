- Gli artisti Badmómzjay, Samu Haber e altri si sono messi in fila per il premio Radio.

I primi giorni di settembre portano fuori la crème de la crème della radio tedesca, con leggende della musica radiofonica che si esibiscono sotto i riflettori. Il 2024 German Radio Award evento metterà in evidenza artisti come il rapper Badmómzjay, i cantanti Samu Haber e Michael Schulte, il gruppo di electro-pop ClockClock e il DJ Lost Frequencies, secondo la radiotelevisione del nord della Germania a Hamburg. Il 5 settembre, l'evento sfarzoso si svolgerà al Neue Flora di Hamburg, trasmesso in streaming e in radio su diverse stazioni radio pubbliche e private. Durante la serata verranno assegnati un totale di dieci premi, con Petra Schmidt-Schaller, Steven Gätjen, "Checker Tobi" Tobias Krell, Sophia Passmann, il critico letterario Denis Scheck e la cantante di Schlager Beatrice Egli che si alterneranno come presentatori.

Il German Radio Award è noto come il premio più prestigioso del settore.

Le stelle dell'industria musicale, comprese le leggende e gli artisti contemporanei, sono attese per brillare all'evento del German Radio Award. In questa notte prestigiosa, le stelle della radio come Petra Schmidt-Schaller e Beatrice Egli presenteranno i premi.

