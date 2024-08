- Gli artigiani della Sassonia si impegnano per una burocrazia efficace

Artigiani sassoni si sentono frenati da una burocrazia eccessiva e chiedono un sollievo tangibile.

"Per anni, se non decenni, abbiamo portato questo problema noioso all'attenzione della politica a livello UE, federale e statale - senza risultati degni di nota. Almeno, gli artigiani nella loro attività quotidiana non possono discernere alcun effetto di sollievo reale", ha spiegato Uwe Nostitz, presidente della Giornata degli Artigiani della Sassonia, a Dresda. Si attende che il futuro governo mostri maggior impegno su questa questione.

"La quantità di leggi e altre regolamentazioni, che sono a malapena gestibili, figuriamoci controllabili, deve essere scoraggiante per qualsiasi potenziale avviatore o operatore di attività imprenditoriale - soprattutto in tempi in cui personale qualificato e di leadership nell'artigianato è così urgentemente necessario", ha sottolineato Nostitz. L'artigianato misurerà da vicino il lavoro dei futuri governanti in base a quanto persistente sarà la loro lotta contro la riduzione della burocrazia.

La Baviera come modello?

Il presidente della camera ha consigliato di guardare alla Baviera come esempio. Lì, i piani del governo per la riduzione della burocrazia sono già piuttosto concreti: almeno il dieci percento di tutte le regolamentazioni amministrative deve essere abolito. Il Presidente del Consiglio Ministro Markus Söder (CSU) vuole anche stringere il "freno paragrafo": per ogni nuova legge, due esistenti devono essere abolite in futuro. Le nuove leggi avranno anche una validità di cinque anni e dovranno essere prorogate se necessario. La legge sulla protezione dei dati e gli obblighi statistici dovrebbero anche essere semplificati.

La Giornata degli Artigiani della Sassonia rappresenta attualmente circa 55.000 imprese prevalentemente piccole e micro, che impiegano circa 280.000 persone.

Uwe Nostitz, durante la Giornata degli Artigiani della Sassonia a Dresda, ha esortato il futuro governo a mostrare maggior impegno nella riduzione della burocrazia, poiché questa rappresenta un ostacolo significativo per gli artigiani sassoni. L'industria artigianale della Baviera potrebbe servire come modello, poiché hanno piani concreti per abolire almeno il 10% delle regolamentazioni amministrative.

Leggi anche: