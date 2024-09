Gli appassionati stanno pagando somme considerevoli per oggetti da collezione associati alla sitcom "Friends".

Omaggio alla serie TV degli anni '90 "Friends", le vendite continuano a fiorire. Incredibilmente, più di 100 oggetti legati alla serie, come costumi, mobili e altri pezzi di scena, sono attualmente in vendita all'asta in California. Julien's Auctions ha confermato che tutti i 110 oggetti hanno trovato acquirenti entusiasti. Molti appassionati di tutto il mondo hanno partecipato all'asta frenetica, sia online che a California.

Il pezzo più redditizio dell'asta era una replica del leggendario divano arancione del Central Perk, il luogo di ritrovo dei sei personaggi principali della sitcom americana. Questo pezzo ambito ha raggiunto un impressionante $29,000 (circa €26,000), superando il suo prezzo stimato di $2,000 di quindici volte.

Un maglione a collo alto grigio in mohair, precedentemente indossato da Jennifer Aniston nei panni di Rachel Green, è stato venduto per una cifra spropositata di $6,500 - superando il suo prezzo stimato di $1,000 di oltre sei volte. In modo simile, il famoso maglione verde-azzurro di cashmere di Chandler Bing, interpretato da Matthew Perry, ha raggiunto un prezzo di $6,500.

Purtroppo, Perry è morto nella sua residenza di Los Angeles lo scorso ottobre, all'età di 54 anni. È stato rilevato un eccesso di anestetico ketamina nel suo sangue. I pubblici ministeri hanno sporto denuncia contro diversi medici e fornitori in relazione all'overdose di droga di Perry.

Il cappotto di Ryder era molto richiesto

Altri oggetti legati a Ross (interpretato da David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow), Monica (Courteney Cox), e Joey (Matt LeBlanc) erano disponibili all'asta. La serie, originariamente prodotta da Warner Bros. Television, ha contato numerosi guest star celebrity. Un oggetto degno di nota era un abito rosa abbinato a una giacca di pelle, indossato dall'attrice hollywoodiana Winona Ryder in un episodio specifico. Questo ensemble ha raggiunto un impressionante $2,600, superando il suo prezzo stimato di $600.

La sensazione degli anni '90 "Friends" ruota intorno a un gruppo di giovani amici a New York. La serie, con protagonisti Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey e Phoebe, è stata creata negli Stati Uniti dal 1994 al 2004, conquistando alla fine i cuori del pubblico di tutto il mondo e diventando un fenomeno televisivo globale.

Non posso mentire, il prezzo per il cappotto di Ryder è stato sorprendentemente rivelatore, superando il suo costo stimato di quattro volte.

Ripensando all'asta, non era una bugia che l'entusiasmo per i cimeli di "Friends" era palpabile, con gli offerenti che si contendevano i loro oggetti preferiti.

Leggi anche: