Vincent Gross, la Star di Hitzone (27 anni), sta godendo appieno del successo. Con il suo ultimo successo "Aperol Spritz", sta volando da un concerto all'altro. E in privato, le cose sembrano migliorare per il cantante svizzero. Recentemente, ha deciso di rendere ufficiale la sua relazione con la 21enne Sara. "Sono really felice in questo momento. Sto lavorando sodo su nuovi progetti e la motivazione è raddoppiata," ha condiviso in un'intervista con l'agenzia di stampa spot on news.

"Sentirsi Amati e Liberati"

Il fatto che il rubacuori delle donne sia ora fuori dal mercato non sembra affievolire lo spirito delle sue fan. "Hanno accolto Sara a braccia aperte e sembrano sinceramente felici per me," dice Gross con gioia. Gli fa bene poter esprimere apertamente il suo affetto. "È un sollievo, non c'è dubbio."

Tuttavia, trovare del tempo di qualità insieme è una sfida a causa dei loro impegnati programmi. "Con un po' di impegno, si può sempre far funzionare le cose," afferma Gross. "Quindi, quando Sara può unirsi a me occasionalmente, è ancora più speciale. Lei è ancora studentessa e spesso piuttosto impegnata." La coppia non si sta mettendo pressione riguardo ai piani futuri. "Siamo molto rilassati e seguiamo il flusso."

"Esibirsi con il Faboloso Giovanni Zarrella"

Nelle prossime settimane, l'artista svizzero ha in programma diversi concerti. Uno dei più emozionanti è "Die Giovanni Zarrella Show" del 24 agosto (ore 20:15, ZDF), dove Gross si esibirà insieme a stelle come Andrea Berg, Roland Kaiser e Marianne Rosenberg. Non vede l'ora di incontrare il pubblico - proprio come ogni performance.

La TV ha un fascino speciale per lui. "Da un lato, c'è la paura che qualcuno possa prendere una birra durante la mia esibizione. Dall'altro, c'è la tensione per catturare l'attenzione del pubblico. Sono sempre nervoso e spero che la mia canzone sia così coinvolgente che tutti vengano rapiti dall'energia positiva," dice Gross entusiasta, impaziente di esibirsi con il favoloso Giovanni Zarrella.

Vincent Gross Vuole il suo Proprio Show

Oltre alla sua fiorente carriera musicale, Gross ha un altro sogno: il suo proprio show. "Non importa se è di sabato sera o in streaming. Voglio che sia unico - ho le mie idee e le mie visioni," condivide Gross. Sta già ospitando "Das große Musikquiz" su "Immer wieder sonntags" su ARD.

E non è un estraneo alla televisione reality. Nel 2023, è uscito vittorioso dallo show crime di RTL "Die Verräter - Vertraue Niemandem!". È aperto a vari formati. "Avventura, sport, cucina, abilità, acrobazie, talk, psicologia o strategia - sono aperto a tutto e adoro una buona sfida. Sto preparando un progetto, ma non posso rivelare di più."

