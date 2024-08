Gli appassionati di Oasis stanno lottando con le piattaforme di biglietteria sovraccariche.

La domanda di biglietti per il tour estivo del ritorno di Oasis nel 2025 è enorme, con orde di fan che aspettano online per poi essere delusi da problemi tecnici. Molti hanno lasciato delusi dopo ore di attesa, senza riuscire a ottenere un biglietto. Alcuni si sono lamentati del fatto che i prezzi dei biglietti siano aumentati drasticamente durante la loro attesa, lasciandoli con un conto salato. A metà giornata, solo poche esibizioni nel Regno Unito avevano ancora biglietti disponibili, mentre i concerti irlandesi erano già sold out.

I fan di Oasis aspettavano da 15 lunghi anni il ritorno della band, rendendo il processo caotico di acquisto dei biglietti ancora più scoraggiante. Anche prima che le vendite nel Regno Unito iniziassero alle 9 del mattino, il servizio di vendita dei biglietti SJM Concerts a Manchester mostrava un messaggio di errore. I fan sono stati lasciati con solo il messaggio "Rimanete con noi".

La situazione era simile in Irlanda, dove le vendite sono iniziate un'ora prima, con Ticketmaster che chiedeva ai fan di avere pazienza. Altri siti di prevendita sono diventati temporaneamente inaccessibili.

Una lunga lotta per i biglietti

I fan di entrambi i paesi hanno raccontato una battaglia estenuante per i biglietti sulle piattaforme online ufficiali. Un rappresentante di Ticketmaster UK ha confermato che la piattaforma era operativa e ha menzionato la presenza di "milioni di fan in coda virtuale".

Molti fan sono rimasti scioccati nel scoprire, dopo ore di attesa, che il prezzo dei biglietti era quasi raddoppiato a causa della forte domanda. Come ha detto un utente sul servizio online X, "La sensazione quando hai aspettato in fila per quattro ore e poi scopri che il prezzo del biglietto è passato da £148 a £355! Non è illegale questo?"

Alcuni fan sono stati improvvisamente squalificati senza motivo, lasciandoli di nuovo in coda di oltre 200.000 clienti proprio prima di completare l'acquisto. "Purtroppo, Oasis si è riformato di nuovo mentre aspettavi", ha scherzato un utente su X. "Non possiamo tornare ai giorni in cui facevamo la coda fuori dai negozi di dischi o dai locali per comprare i biglietti?" ha sospirato un altro.

I concerti di Dublino si vendono rapidamente

A metà giornata, Ticketmaster UK ha riferito che erano ancora disponibili alcuni biglietti, ma "in quantità estremamente limitate" e solo in determinate categorie. I due concerti irlandesi previsti per metà agosto 2025 erano già sold out all'inizio del pomeriggio, secondo il sito irlandese di Ticketmaster.

La band ha consigliato di non acquistare biglietti per i concerti da piattaforme non autorizzate, in quanto sarebbero stati invalidi. Alcuni fan erano già riusciti a ottenere biglietti attraverso una lotteria ufficiale venerdì, che sono stati poi rivenduti online per fino a £6.000 (€7.100). La fascia di prezzo consigliata per i biglietti dei concerti di Oasis va da £75 a circa £500.

Oasis ha annunciato un tour di ritorno nel 2025 dopo una pausa di 15 anni, con inizialmente 17 spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda. In seguito, Oasis prevede anche di esibirsi fuori dall'Europa. Questi concerti segnano il primo dal famoso litigio tra i fratelli Gallagher, Noel e Liam, nel 2009. Formatasi a Manchester nel 1991, Oasis è famosa come pioniere dell'era del Britpop, con i loro album che includono successi come "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo.

I fan hanno espresso delusione nel rendersi conto che la loro lotta continua per i biglietti era accompagnata da un significativo aumento dei prezzi. Despite the chaos, Oasis's Dublin concerts were swiftly sold out.

