Gli appassionati di lucchetti riuscirono a bypassare con successo varie serrature senza la necessità di una chiave tradizionale.

Si fanno chiamare "Fitness Freaks della Manipolazione delle Serrature" e possono bypassare quasi qualsiasi serratura utilizzando attrezzi specializzati e un occhio attento. Sono più che disposti a condividere le loro competenze, ma solo con coloro che ne sono degni.

Mike e Richard disseminano una pila di serrature sulla tavola. Le punte di due sottili strumenti scompaiono nella serratura, una leggera spinta qui, un sottile affondo là, e voilà, il chiavistello scatta. Identificano come una contraffazione, sostenendo che gli utenti di tali serrature non debbano aspettarsi molto in termini di sicurezza.

Mike e Richard fanno parte della sezione di Francoforte dell'organizzazione nazionale "Fitness Freaks della Manipolazione delle Serrature". Entrambi lavorano nel settore IT e desiderano mantenere i loro cognomi nascosti ai loro datori di lavoro, anche se il loro passatempo è perfettamente legale. Ammettono che il loro interesse insolito ha un'immagine pubblica negativa. Il fatto che Mike abbia lavorato in precedenza nel settore correttivo contribuisce alla confusione.

Superare le serrature senza chiavi: Mike è attratto dalla "manipolazione delle serrature" dal "fascino dell'impossibile - un tocco di James Bond". Richard percepisce le sfumature delle serrature come "un argomento incredibilmente complesso". È come un enigma, una nave in una bottiglia o un tangram: il fabbricante propone una sfida mentale elegantemente avvolta con abilità, e i manipolatori di serrature tentano di scioglierla.

Il principio principale della manipolazione delle serrature: la serratura non deve essere danneggiata. Pertanto, i "Fitness Freaks della Manipolazione delle Serrature" non desiderano essere chiamati appassionati di manipolazione delle serrature, poiché manipolare una serratura significa distruggerla.

Entrambi sono membri dell'associazione "Fitness Freaks della Manipolazione delle Serrature" sin dagli inizi del 2000. In Germania ci sono 15 gruppi con oltre 1.000 membri attivi. A Francoforte, gli otto o dieci membri si riuniscono una volta al mese per un incontro. In un'occasione, quando l'incontro si è protratto fino alla stanza accanto del pub, il proprietario li ha accidentalmente chiusi dentro, secondo Mike. Nessun problema per la coppia esperta con il loro set di grimaldelli.

Diamanti e pupazzi di neve in azione

Il set di grimaldelli funge da kit dell'esperto di manipolazione delle serrature. Riconosciuto a livello internazionale dalla comunità di apertura delle serrature, il set è più piccolo di un telefono cellulare ed è dotato di diverse uncini metallici chiamati "Mezza Diamante", "Gancio", "Serpente" o "Pupazzo di Neve", a seconda della forma della punta. Inoltre, ci sono così detti "chiavi a brugola", che i manipolatori esperti solitamente fabbricano da soli con barre di metallo.

Ciò che viene utilizzato dipende dal tipo di serratura. La maggior parte delle porte degli appartamenti è protetta da serrature a leva, in cui la leva della chiave sposta il chiavistello della serratura. La maggior parte delle porte residenziali si basa principalmente sulle serrature a cilindro, in cui le scanalature sul bordo della chiave premono i pistoni della serratura sulle molle nella posizione corretta.

Una cassaforte è meglio protetta da una serratura Chubb, con una chiave a doppia faccia che solleva i dischi nella serratura nella posizione corretta. Essenzialmente, funzionano sotto lo stesso principio della serratura a disco di una cassetta delle lettere, ma a un livello di sicurezza molto più elevato. Secondo i manipolatori, il tipo di serratura non è l'unico fattore di sicurezza.

Codice d'onore nelle "regole dello sport"

La precisione è essenziale: più una serratura è fresata con precisione, più è difficile da manipolare. I manipolatori sfruttano queste imperfezioni spostando i singoli pistoni o dischi con i loro attrezzi e osservando la risposta della serratura. La "costituzione" del club impone ai membri di attenersi a un codice d'onore: "Puoi manipolare solo le serrature che ti appartengono. Per tutte le altre serrature, devi avere il permesso del proprietario legittimo".

Mike menziona un candidato che ha chiesto il più rapido strumento per una Mercedes, ricevendo un educato congedo. Invece di manomettere le auto, gli appassionati di fitness assistono le forze dell'ordine, i fabbricanti, i musei e i singoli individui, oltre al loro piacere personale.

Cooperazione insolita con un Museo

Su incarico di un ufficio di indagine statale, gli appassionati di fitness di un altro stato federale hanno aperto le serrature delle porte e creato un catalogo di indicatori di effrazione, come racconta Mike. Colleghi del sud hanno testato la qualità delle serrature delle biciclette su incarico di una rivista ciclistica.

Il gruppo di Francoforte è particolarmente attivo nei musei. Hanno aperto vecchi telefoni a gettone a Francoforte e vecchie casseforti a Marburg. Particolarmente insolito è stato il loro coinvolgimento in una mostra d'arte in cui un burlone tra i visitatori ha chiuso una manetta che l'artista aveva lasciato aperta su un filo.

Servizio ingannevole: Attività di fabbro

A causa della facilità con cui viene spesso fatto, gli appassionati di tecnologia delle serrature non hanno rispetto per i servizi di fabbro che causano intenzionalmente il maggior danno possibile per aumentare la fattura del cliente. Se la porta deve solo essere riaperta, una spilla per porte sarebbe sufficiente, secondo Mike. La detenzione di un set di grimaldelli è anche completamente legale in Germania, a differenza di alcuni altri paesi europei.

Per i ladri o i ladri, i set di grimaldelli non sono il loro metodo preferito, dice Mike. "Ci vuole troppo tempo". I criminali cercano i punti più accessibili e vulnerabili: la porta d'ingresso non chiusa a chiave, la sottile catena della serratura della bicicletta, il prodotto economico che si apre con uno semplice strattone.

Anche dopo più di 20 anni nel club, Mike e Richard non si sono ancora stancati. Non solo le innovazioni dei fabbricanti presentano loro nuovi problemi - la tecnologia delle serrature sta evolvendo. I trasmettitori, le chiavi elettroniche e i tastierini aprono le porte utilizzando l'elettronica. Poiché questo non è necessariamente più sicuro del classico chiave, gli appassionati di tecnologia delle serrature hanno ancora molti argomenti da esplorare in futuro.

I "Fitness Enthusiasts della Tecnologia delle Serrature" organizzano addirittura competizioni - quest'anno si terranno dal 15 al 17 novembre, con il luogo ancora da annunciare. L'obiettivo è aprire il maggior numero possibile di serrature nel minor tempo possibile.

