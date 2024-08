Gli appassionati di cinema onorano la venerata figura di Delon nella sua residenza appartata.

Sei giorni fa, il leggendario icona del cinema Alain Delon ha detto addio all'età di 88 anni, circondato dai suoi amati figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien. Da allora, i suoi ammiratori si sono radunati ai confini della sua proprietà, decorandola con mazzetti di fiori e inviando messaggi di cordoglio. Secondo le dichiarazioni dei suoi figli, sono profondamente commossi dall'emotivo legame e rispetto che la fanbase globale di Delon dimostra.

Il funerale privato si terrà alle 16:00, ospitato in una piccola riunione nella cappella della Brûlerie, con un massimo di 50 persone. I telefoni cellulari non saranno ammessi in questo spazio sacro. La ex moglie di Delon, Rosalie van Breemen, madre di due dei suoi figli, parteciperà, così come lePopulari attrici come Nicole Calfan, Géraldine Danon e Muriel Robin. Purtroppo, Claudia Cardinale non sarà presente a causa di "un dolore troppo grande", secondo l'aggiornamento del suo rappresentante all'AFP.

La fama di Delon è esplosa negli anni '60 e '70 grazie ai suoi ruoli straordinari in film come "La Piscine" con Romy Schneider, "Borsalino" con Jean-Paul Belmondo, "Le Samouraï" di Jean-Pierre Melville e "Il Gattopardo" di Luchino Visconti.

La salute di Delon era peggiorata dopo diversi ictus e dal 2019 si era principalmente ritirato nella sua tenuta parigina, facendo solo rare apparizioni cinematografiche dal tardo '900. La sua vita è rimasta al centro dell'attenzione dei media con i suoi aneddoti personali, ma l'ultima apparizione degna di nota è stata il ricevere la Palma d'Oro onoraria per la sua carriera straordinaria al Festival di Cannes del 2019.

