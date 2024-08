Gli apparecchi domestici dotati di intelligenza stanno vivendo un'ondata di popolarità.

Con l'aumento della tecnologia per la casa intelligente, non sorprende che un numero significativo di famiglie tedesche stia salendo sul carro. Secondo un sondaggio di Bitkom, circa la metà delle case tedesche ora vanta almeno un'applicazione "casa intelligente". Questo include cose come aspirapolvere robot, contatori intelligenti di energia e acqua e sistemi di sicurezza. Sondaggi precedenti nel 2020 e nel 2022 hanno rivelato rispettivamente figure del 37 e del 43 percento.

Il CEO di Bitkom, Bernhard Rohleder, ha notato che le applicazioni per la casa intelligente possono rendere la vita più facile, più sicura e più efficiente dal punto di vista energetico. Ha aggiunto che l'IA è destinata a rendere le interazioni con questi dispositivi ancora più intuitive. Rohleder si aspetta che il mercato della casa intelligente riceva un significativo boost dall'IA, poiché l'80% dei quasi 1.200 intervistati ha espresso una generale apertura verso gli elettrodomestici per la casa controllati dall'IA.

Le lampade e le luci intelligenti (41%), i termostati (36%) e le prese di corrente (31%) sono i dispositivi per la casa intelligente più comuni nelle case tedesche. Gli aspirapolvere robot si trovano in circa un quarto delle case. L'utente medio utilizza sette di questi dispositivi. Un'impressionante 68% dei rispondenti ha dichiarato che non vorrebbe più vivere senza applicazioni per la casa intelligente, citando la comodità come motivazione principale. Tuttavia, i scettici hanno espresso timori di hackeraggio o furto di dati come motivi per la loro riluttanza ad abbracciare questa tecnologia. Rohleder ha consigliato ai consumatori di attenersi a fornitori affidabili e a prodotti certificati quando effettuano acquisti, avvertendo che tagliare gli angoli sulla sicurezza potrebbe causare problemi in futuro.

Oltre agli aspirapolvere intelligenti, altri elettrodomestici per la casa che stanno guadagnando popolarità nelle case tedesche grazie all'integrazione dell'IA sono i frigoriferi e le lavastoviglie intelligenti. Inoltre, addirittura il 63% dei rispondenti ha espresso interesse nell'incorporare elettrodomestici da cucina controllati dall'IA nelle loro case, ulteriormente espandendo il campo della tecnologia per la casa intelligente.

