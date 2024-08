- Gli apicoltori si rallegrano delle buone condizioni per le api

La popolazione delle api del Brandeburgo sta recuperando dopo anni difficili. Secondo un portavoce dell'Associazione degli Apicoltori del Brandeburgo, la popolazione si è ripresa in gran parte. Anche se alcune colonie sono collassate a causa delle gelate tardive primaverili, le condizioni, comprese le scorte di cibo, sono state buone quest'anno. In passato, parassiti e siccità avevano causato problemi per le api.

A causa delle abbondanti piogge, i fiori selvatici sono in piena fioritura e le api possono raccogliere abbondante nettare. "Ora raccolgono tutto ciò che offre il prato", ha detto il portavoce. Le api trovano buone scorte di polline e nettare. Il polline è il vero cibo delle api, dal quale producono il pane delle api.

Il nettare viene trasformato in miele e immagazzinato nell'alveare. Le api utilizzano il dolce sapore come carburante, portando con sé più miele per voli più lunghi.

I pascoli sono molto attraenti per le api quest'anno, con gli apicoltori che guardano con ottimismo alla raccolta del miele estivo. "Produrremo un buon miele di fiori estivi e vedremo quanto potremo raccogliere". In particolare, le aree pascolive degli allevatori di bestiame sono molto atractive per le api quest'anno.

Ci sono circa 3.300 apicoltori organizzati nell'associazione, con ciascun apicoltore che si prende cura di una media di dieci colonie. Secondo l'associazione, si può raccogliere tra i 20 e i 30 chilogrammi di miele per colonia.

L'abbondanza di fiori selvatici a causa delle piogge fornisce alle api abbondante nettare da raccogliere. Con il prato che offre una varietà di cibi, il portavoce ha notato che le api trovano eccellenti scorte di polline e nettare.

Le aree pascolive degli allevatori di bestiame sono diventate particolarmente attraenti per le api quest'anno, il che potrebbe portare a una raccolta di miele abbondante per gli apicoltori.

Leggi anche: