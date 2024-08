- Gli anziani sono in pericolo quando il veicolo si infiamma in un inferno

In un incendio a Borderstorf, un paese situato nel distretto di Rostock, un anziano signore di 71 anni ha subito gravi ferite. Secondo i registri della polizia, un veicolo in un garage è andato a fuoco all'alba per ragioni ignote. Un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze è stato anch'esso coinvolto dalle fiamme, come riferito dalla direzione della polizia di Rostock. Il fuoco si è poi rapidamente propagato dal garage alla residenza dell'uomo. "All'arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme erano già visibili dal tetto della casa", è stato riferito.

Il residente 71enne, che si trovava all'interno durante l'incendio, ha subito una grave intossicazione da fumo. Ha dovuto essere estratto e rianimato dai servizi di emergenza. Inizialmente, la polizia aveva riferito la sua età come 72 anni. È stato trasferito in un ospedale di Rostock.

Circa 50 vigili del fuoco hanno preso parte per spegnere le fiamme. La residenza è stata dichiarata inabitabile. La polizia ha stimato i danni materiali in circa 250.000 euro. Le indagini sull'origine dell'incendio sono ancora in corso e l'incendio doloso non è stato definitivamente escluso.

