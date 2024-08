- Gli anziani in Sassonia sono sempre più poveri - I sinistri chiedono una soluzione

La Sinistra Sassone sta spingendo per una soluzione rapida al problema della povertà tra gli anziani in crescita. La leader del partito Susanne Schaper vede la risposta nella riforma delle pensioni. "Solo la pensione statale può risolvere il problema - ma per farlo, deve essere estesa e resa più equa", ha dichiarato all'Agenzia telegrafica tedesca.

"Tutti i lavoratori dovrebbero contribuire al fondo pensione per l'intero reddito, sia dal lavoro che dai mercati finanziari - compresi i funzionari pubblici, i liberi professionisti e i politici. Inoltre, i limiti di contribuzione dovrebbero essere aboliti, in modo che le persone con redditi elevati contribuiscano alla comunità. 'Nessuna pensione dovrebbe essere inferiore a 1.200 euro netti al mese.'"

Schaper, una politica sociale esperta, aveva recentemente richiesto i dati sulla povertà tra gli anziani nel parlamento statale. Secondo questi dati, il numero di persone in Sassonia che dipendono dalla sicurezza sociale in vecchiaia continua a crescere rapidamente. Nel solo primo trimestre di quest'anno, quasi mille persone sono state aggiunte alla lista, portando il totale a 18.160. Nel 2003, il numero era di 6.156, e nel 2010 ha superato i 10.000.

Schaper: La povertà non dovrebbe essere la ricompensa per una vita lavorativa lunga

"La tendenza alla povertà in vecchiaia è stata nettamente in aumento per almeno 20 anni. I dati del primo trimestre non fanno ben sperare e mi aspetto di vedere nuovi picchi - soprattutto con gli aumenti significativi dei prezzi per il cibo, l'energia e la mobilità", ha argomentato Schaper.

La povertà non dovrebbe essere la ricompensa per una vita lavorativa lunga. "In particolare nell'est, abbiamo bisogno di un sistema di pensione statale affidabile, poiché meno persone qui ricevono una pensione aziendale o una pensione. Inoltre, poche persone possiedono proprietà che possono abitare o affittare almeno parzialmente per compensare la loro bassa pensione."

Ufficialmente, le statistiche si riferiscono al 'rischio di povertà' piuttosto che alla povertà. La soglia di rischio è un reddito inferiore al 60% della mediana del reddito. Lo scorso anno, la soglia per i single era di 15.715 euro all'anno, e per una famiglia con due figli under 14 era di 33.002 euro. Questo include l'intero reddito netto di un nucleo familiare, compresi l'assegno per l'alloggio, l'assegno per i figli o altri sussidi. Chiunque abbia meno di questa quantità al mese viene considerato a rischio di povertà.

"Il focus della Sinistra Sassone sull'affrontare 'la povertà nella vecchiaia' è particolarmente rilevante, considerando che il numero di individui che dipendono dalla sicurezza sociale in Sassonia è significativamente aumentato negli anni. In effetti, la figura per il 2021 da sola è di 18.160, a confronto con i 6.156 del 2003."

"L'affermazione di Schaper secondo cui 'la povertà non dovrebbe essere la ricompensa per una vita lavorativa lunga' risuona profondamente, poiché la popolazione anziana nell'est, con meno pensioni aziendali o proprietà personali, è particolarmente colpita da questo problema."

Leggi anche: