Gli antidolorifici conosciuti potrebbero ridurre il rischio di cancro al colon

L'acido acetilsalicilico è un rimedio comune utilizzato principalmente per la febbre e il dolore. Tuttavia, è stato dimostrato che il principio attivo può anche prevenire il cancro al colon in un gruppo specifico di persone. Tuttavia, i medici sconsigliano l'uso preventivo.

L'acido acetilsalicilico, o ASS, presente nei farmaci antidolorifici da banco come l'Aspirina, potrebbe ridurre il rischio di cancro al colon. Questa scoperta è stata fatta da un team di ricerca della Scuola di igiene e medicina preventiva Harvard T. H. Chan. L'effetto è stato particolarmente pronunciato in coloro che avevano uno stile di vita non sano, secondo i ricercatori, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista "JAMA Oncology".

Per lo studio, i ricercatori hanno utilizzato i dati sanitari di oltre 106.000 persone raccolti in un periodo di 30 anni. L'età media dei partecipanti all'inizio della raccolta dei dati era di 49,4 anni.

L'analisi dei dati ha mostrato che nelle persone con lo stile di vita più non sano che assumevano regolarmente ASS, il rischio di cancro al colon era ridotto di oltre il 30% rispetto a coloro che non assumevano ASS. Per illustrare meglio i risultati, i ricercatori hanno calcolato cosa significa per i diversi gruppi: trattare 78 pazienti con Aspirina nel gruppo meno sano avrebbe impedito un caso di cancro al colon in un periodo di 10 anni. Nel gruppo più sano, sarebbero stati necessari 909 pazienti da trattare per impedire un caso.

Fattori di rischio per il cancro al colon

Fattori come l'indice di massa corporea, il consumo regolare di nicotina e alcol, la mancanza di attività fisica e una dieta squilibrata sono stati considerati uno stile di vita non sano. Tutti questi fattori dello stile di vita sono associati allo sviluppo del cancro al colon. L'uso regolare di ASS è stato definito come due o più compresse dosate standard (325 mg) alla settimana o una compressa a basso dosaggio (81 mg) di ASS al giorno.

"Il nostro studio dimostra che l'Aspirina può ridurre proporzionalmente il rischio significativamente aumentato in coloro che hanno più fattori di rischio per il cancro al colon", ha dichiarato Daniel Sikavi, gastroenterologo di Mass General Brigham coinvolto nello studio, secondo una dichiarazione dell'ospedale. "Al contrario, le persone con uno stile di vita più sano hanno un rischio base inferiore di cancro al colon. Pertanto, il beneficio dell'Aspirina è stato evidente anche in questo gruppo, sebbene meno pronunciato".

"Questo è un segno che abbiamo un modo per invertire alcuni di questi fattori di rischio dello stile di vita utilizzando un farmaco economico, facile da usare e ben stabilito come l'Aspirina", ha riassunto Andrew Chan, che ha

Leggi anche: