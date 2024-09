Gli antenati dei vichinghi navigarono verso la regione artica

Nel Medioevo, l'avorio di tricheco era un articolo molto richiesto nel commercio. Tuttavia, la sua provenienza era un mistero fino a poco tempo fa. Un'analisi recente suggerisce che i coloni nordici potrebbero aver raggiunto l'Artico del Nord America per cacciare i trichechi a tale scopo.

La ricerca sugli oggetti in avorio di tricheco indica che i mercanti europei medievali attraversavano vasti mari artici. All'inizio, gli scambi con i popoli indigeni potrebbero essere stati rari, ma il commercio regolare potrebbe essere emerso in seguito, secondo un team di ricerca pubblicato su "Science Advances".

Questo primo commercio potrebbe aver aperto la strada a connessioni più ampie tra le diverse culture e regioni artiche, ipotizzano i ricercatori guidati da Emily Ruiz-Puerta delle università di Copenaghen e Groningen. Inoltre, l'incontro tra gli uomini norvegesi europei e i popoli indigeni del Nord America ha segnato il primo incontro tra le due principali branche dell'umanità dal loro migrazione dall'Africa nel Pleistocene.

L'arrivo dei Groenlandesi

Questi Groenlandesi, o Grænlendingar in islandese, erano coloni nordici che stabilirono insediamenti in Groenlandia intorno al 986 sotto la guida di Erik il Rosso. Erano discendenti dei Vichinghi che si erano stabiliti in Islanda. La loro presenza durò circa 500 anni prima che gli insediamenti venissero abbandonati nel 15° secolo.

Secondo lo studio, l'avorio di tricheco era molto apprezzato in Europa medievale. Venne utilizzato per incisioni artistiche, decorazioni e oggetti quotidiani lussuosi come spazzole per capelli. Le fonti di questi denti di tricheco erano sconosciute fino ad ora, afferma il team di ricerca.

La nuova analisi suggerisce che durante il periodo caldo medievale, dal circa 950 al 1250 d.C., i coloni nordici potrebbero aver navigato profondamente nell'Artico del Nord America per cacciare i trichechi a causa della diminuzione delle popolazioni locali vicino alla Norvegia e all'Islanda.

Habitat degli animali cacciati

Per tracciare la "rotta artica dell'avorio medievale", il team ha analizzato 31 oggetti culturali realizzati con denti di tricheco cronologicamente e geneticamente. Questi risultati sono stati confrontati con i profili genetici dei trichechi dell'Atlantico, che abitavano aree specifiche tra il 900 e il 1500 d.C.

I trichechi abitavano diversi terreni di caccia artici. La cronologia dei risultati suggerisce che i cacciatori di avorio si spinsero sempre più a nord nella ricerca di trichechi mentre la domanda europea di avorio aumentava e non poteva essere soddisfatta dalle popolazioni regionali.

Circa la metà dei pezzi proveniva da una regione chiamata North Water (Groenlandese: Pikialasorsuaq) nell'Artico canadese, un corpo d'acqua aperto nello Stretto di Davis, molto a nord e ovest della Groenlandia. I trichechi, insieme ai sigilli anellati e a certe specie di balene, si trovano lì tutto l'anno.

Monopolio sull'avorio

Le condizioni climatiche e i progressi nelle abilità di navigazione in mare aperto hanno probabilmente consentito ai coloni groenlandesi di sfruttare da soli le popolazioni distanti, suggeriscono i ricercatori. Ciò è dimostrato anche dalla scoperta di siti intermedi di stoccaggio delle pelli e dei denti di tricheco molto lontano dai known insediamenti Inuit del tempo.

Gli scambi successivi con gli Inuit potrebbero essere avvenuti quando le condizioni climatiche peggiorarono di nuovo. Tra il primo 12° e il metà 14° secolo, i Norreni in Groenlandia avevano quasi un monopolio sulla fornitura di avorio all'Europa.

I Groenlandesi, stabiliti da Erik il Rosso nel 10° secolo, potrebbero aver raggiunto North Water nell'Artico canadese durante il periodo caldo medievale per cacciare i trichechi a causa della diminuzione delle popolazioni locali in Norvegia e Islanda. Questa regione, ricca di trichechi, sigilli anellati e certe specie di balene, divenne una fonte significativa di avorio di tricheco per i Groenlandesi, che potrebbe aver contribuito al loro monopolio sulla fornitura di avorio all'Europa medievale.

