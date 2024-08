Un'ondata di marea estiva, simile a quella che ha colpito la costa del Mare del Nord lo scorso venerdì, sommergendo parti del mercato del pesce di Amburgo, sebbene infrequente, non è completamente inaudita, secondo gli specialisti. "Il termine 'stagione delle mareggiate' potrebbe suggerire che le mareggiate si manifestano esclusivamente durante la metà dell'anno non invernale, ma non è così", ha spiegato Heiko Knaack del servizio di allerta mareggiate della costa della Bassa Sassonia, gestito dall'Ufficio statale per la gestione delle acque, la protezione della costa e la conservazione della natura (NLWKN). "Mentre è vero che le mareggiate sono statisticamente più frequenti in inverno, le mareggiate leggere come quella dello scorso venerdì possono verificarsi in qualsiasi momento dell'anno", ha sottolineato Knaack.

L'intera costa della Bassa Sassonia ha superato la soglia per una leggera mareggiata lo scorso venerdì. Ad esempio, la marea a Norderney ha raggiunto circa 114 centimetri in più rispetto alla norma, nota come alta marea media. Gli esperti classificano questi eventi come "mareggiate leggere" - il livello più basso delle quattro classificazioni di mareggiate - quando la marea sale di 93 centimetri in questo punto di riferimento.

A Cuxhaven, il livello dell'acqua ha raggiunto 154 centimetri. Il servizio di allerta mareggiate considera questo un livello di mareggiata leggera, definendolo come acqua che supera i 109 centimetri sopra l'alta marea media in questo luogo.

Le condizioni meteorologiche dello scorso venerdì hanno contribuito alla mareggiata che ha interessato Cuxhaven e altre parti della costa della Bassa Sassonia. Tuttavia, come ha sottolineato Heiko Knaack, le mareggiate leggere come quella vissuta possono verificarsi in qualsiasi momento dell'anno, non solo durante l'estate.

