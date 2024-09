Gli analisti dell'intelligence degli Stati Uniti concludono che l'IA sta migliorando, ma non istigando un cambiamento rivoluzionario, nei tentativi stranieri di manipolare le elezioni del 2024.

La comunità di intelligence degli Stati Uniti considera l'IA un catalizzatore dannoso che intensifica i problemi, piuttosto che uno strumento rivoluzionario per l'influenza, secondo un alto funzionario dell'Office of the Director of National Intelligence (ODNI). Questo contrasta con alcune esagerazioni della stampa e dell'industria riguardo alle minacce legate all'IA. Tuttavia, l'IA rimane una preoccupazione significativa per le agenzie di intelligence degli Stati Uniti che monitorano i potenziali pericoli per le elezioni presidenziali.

La minaccia alle elezioni degli Stati Uniti da parte del contenuto generato da entità straniere si basa sulla capacità di queste entità di superare i limiti intrinseci degli strumenti di IA, di creare i loro modelli di IA avanzati o di diffondere strategicamente il contenuto generato da IA, ha spiegato il funzionario. Le entità straniere sono indietro in tutti questi aspetti, ha affermato il funzionario.

Le entità straniere stanno utilizzando l'IA per superare le barriere linguistiche e diffondere disinformazione tra gli elettori degli Stati Uniti, secondo i funzionari degli Stati Uniti. Ad esempio, l'Iran ha utilizzato l'IA per creare contenuti in spagnolo sull'immigrazione, un problema politico molto controverso negli Stati Uniti, ha rivelato il funzionario dell'ODNI. Gli operativi sostenuti da Teheran hanno anche utilizzato l'IA per targetizzare gli elettori di tutto lo spettro politico su questioni divisive come il conflitto Israele-Gaza, ha condiviso il funzionario. I funzionari degli Stati Uniti sospettano che l'intento di Teheran fosse quello di minare la campagna dell'ex presidente Donald Trump.

La Russia è in testa nella generazione di contenuti di IA legati alle elezioni degli Stati Uniti tra i poteri stranieri, secondo il funzionario dell'ODNI. I contenuti infusi di IA - video, foto, testo e audio - sono stati coerenti con i tentativi della Russia di sostenere la candidatura di Trump e screditare la campagna della vicepresidente Kamala Harris, ha affermato il funzionario.

D'altra parte, la Cina sta utilizzando l'IA per accentuare le questioni politiche degli Stati Uniti, ma non per influenzare specifici esiti delle elezioni degli Stati Uniti, secondo la nuova valutazione dell'intelligence degli Stati Uniti.

Le entità straniere hanno anche fatto ricorso a tecniche di influenza tradizionali in questo ciclo elettorale, come la messinscena di video invece di crearli con l'IA.

Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti credono che gli operativi russi abbiano messinscena un video falso che si è diffuso su una piattaforma all'inizio di questo mese, sostenendo erroneamente che Harris fosse responsabile dell'aver paralizzato una bambina in un incidente stradale del 2011. I russi hanno diffuso la storia attraverso un sito web che si spacciava per un media locale di San Francisco, secondo i ricercatori di Microsoft.

Un altro video prodotto dai russi, che ha ottenuto almeno 1,5 milioni di visualizzazioni sulla stessa piattaforma, ha sostenuto che i sostenitori di Harris avevano aggredito un sostenitore di Donald Trump in un comizio, secondo Microsoft.

Le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno avvertito in luglio che la Russia aveva pianificato di utilizzare segretamente i social media per influenzare l'opinione pubblica e indebolire il sostegno per l'Ucraina negli stati

