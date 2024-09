Gli ammiratori del Reale dispiaciuti esprimono la loro frustrazione per l'ultima scultura della Regina

Di recente, una statua che rappresenta la regina Elisabetta II e il suo defunto consorte, il principe Filippo, è stata esposta pubblicamente in un parco situato nel Regno Unito. Tuttavia, diverse persone trovano questa scultura più offensiva che un omaggio.

Una nuova statua della regina Elisabetta II, svelata di recente a Castlereagh, Belfast, ha acceso discussioni accese. La statua in bronzo a grandezza naturale ritrae la regina defunta accanto al marito, il principe Filippo, e ai loro due Corgi, realizzata dall'artista locale Anto Brennan.

"La scultura incarna la grazia, la tenacia e l'inflessibile dedizione al servizio pubblico di Sua Maestà", ha condiviso il sindaco di Belfast sui loro social media, allegando foto della nuova statua. Hanno anche caricato un video della cerimonia di inaugurazione.

Somiglianza a Mrs. Doubtfire?

Tuttavia, molte reazioni sui post non sono troppo favorevoli. "Amo l'idea, ma non le somiglia per niente?", chiede un commentatore. Un altro commenta: "È più un insulto che un tributo, a essere onesti, sembra proprio brutta". Un utente suggerisce addirittura che somiglia di più a "Mrs. Doubtfire" che alla regina defunta. Inoltre, la scultura viene descritta come "ridicola" e "inadeguata allo scopo".

Pochi sostenitori della statua sono venuti in sua difesa: "È un peccato che le persone si concentrino solo sui difetti di questa statua senza considerare il tempo e lo sforzo che quest'uomo ha investito nella sua creazione", scrive un utente.

Il consiglio è "orgoglioso" della scultura

Contattato da "Sky News", il sindaco di Belfast ha dichiarato che c'è stata una risposta generalmente positiva alla scultura.

"Siamo consapevoli che l'arte può spesso suscitare opinioni diverse, ma è importante sottolineare che la scultura è stata entusiasticamente accolta dalla maggior parte di coloro che l'hanno vista di persona", si legge nella dichiarazione. La scultura serve come tributo duraturo al patrimonio della regina e la comunità si sente orgogliosa di averla come parte del proprio paesaggio culturale.

La statua del principe Filippo è stata realizzata anch'essa da Anto Brennan e inaugurata nel giugno dell'anno precedente.

Despite the divisive reactions online, another statue of the monarchy, specifically of Queen Elizabeth II and Prince Philip, was recently installed in a different park within the UK.

Defending the new statue, some individuals argue that it might not be an exact likeness, but the time and effort invested in its creation should be recognized.

Leggi anche: