Gli amministratori del centro commerciale licenziano Simone Lugner.

Dopo la scomparsa di Richard "Mörtel" Lugner, importante figura austriaca, sei settimane fa, sua moglie 42enne Simone ha dovuto cercare un nuovo lavoro. Purtroppo, è stata licenziata dall'amministrazione del centro commerciale Lugner City.

Secondo un portavoce, l'azienda ha subito importanti aggiustamenti e riorganizzazioni, che hanno portato a diverse trasformazioni aziendali. Una di queste decisioni includeva la risoluzione del contratto di lavoro di Simone Lugner.

Simone era stata affiliata con Lugner City e i suoi circa 100 negozi dal 1° agosto. Tuttavia, ha ammesso di aver avuto difficoltà ad adattarsi e si è chiesta qual era il suo ruolo all'interno dell'azienda. "Continuavo a chiedere quando e come avrei potuto iniziare a delegare i miei compiti", ha rivelato al "Kurier". All'inizio, pensava che tutti fossero ancora sconvolti dal funerale e non avessero ancora fatto piani per lei. "Non sapevo che avevano già pianificato il mio licenziamento", ha aggiunto.

Richard Lugner e Simone si sono sposati il 1° giugno. Questo era il suo sesto matrimonio e è durato solo 72 giorni. L'imprenditore è morto in agosto all'età di 91 anni. Lugner è diventato famoso in tutto il mondo per le sue apparizioni controversie al Ballo dell'Opera di Vienna con una serie di donne celebrate al suo fianco. Ogni anno, assumeva stelle del cinema hollywoodiane a caro prezzo per accompagnarle sulla pista da ballo del Ballo dell'Opera. Quest'anno, il defunto Lugner è stato accompagnato da Priscilla Presley, la vedova di Elvis.

